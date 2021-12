Veldrijden op de Olympische Winterspelen: Kansrijk of kansloos?

Video

Kan het veldrijden een olympische wintersport worden? Dat was de hoofdvraag op 12 december in het Italiaanse Val di Sole, waar ter promotie van de cyclocross een Wereldbeker was gepland op een volledig sneeuwparcours. De veldrijders zelf staan open voor die ontwikkeling. Maar waarom willen de UCI en Flanders Classics, organisator van de Wereldbeker, het veldrijden op de Olympische Spelen? Dat zie je in een nieuwe WielerFlits Legt Uit-video.

Laat in de reacties onder dit bericht jouw mening achter: is veldrijden een olympische wintersport, of niet?

