Marianne Vos: “Ik maakte een fout en kon die niet meer goed maken”

Marianne Vos erkende na afloop van de Wereldbeker veldrijden in Val di Sole dat ze een fout maakte in de ultieme finale. De renster van Jumbo-Visma, die in de sneeuw haar rentree maakte in het veld, reed de hekken in en moest daardoor de zege laten aan Fem van Empel. “Maar halverwege had ik dit niet meer verwacht om te strijden voor de zege”, zegt Vos.

“Na die fout in de laatste bocht was ik wel teleurgesteld, maar toch ben ik blij”, aldus de ervaren Brabantse in het flashinterview. “Ik ben blij dat ik nog kon strijden voor de overwinning. Maar Fem reed geweldig, en ik weet dat ik een fout heb gemaakt en kon dat niet meer goed maken.”

Het was alles of niets voor Vos, die na een lange achtervolging pas in de laatste ronde aansloot bij koploopster Van Empel. “Ik wist dat het lastig zou worden om haar in te halen in de laatste lijn. Ik moest daarvoor een aanval plaatsen, maar er waren niet veel opties meer. Dus ik gokte erop om het in de laatste afdaling te doen, maar daar maakte ik de fout. Het was daarna nog te kort om haar in te halen. Daarom mag ik blij zijn met mijn tweede plek.”

Maghalie Rochette blij met derde plaats: “Je moest een balans vinden” “Ik kan hier mee leven. Ik heb mijn best gedaan”, aldus Maghalie Rochette, die genoegen moet nemen met de derde plek op het podium. “Het ging niet slecht en ik ben heel blij met mijn race.” “Het was erg tricky vandaag”, vertelt de Canadese kampioene. “Als je te snel wilde gaan, kon je makkelijk een fout maken. Je moest dus een balans vinden tussen tempo maken en wat rust pakken. Ik kon Fem zien en wist dat ik haar misschien kon pakken, maar Marianne haalde mij goed in en daarna verloor ik veel tijd. Ik probeerde nog mee te gaan, maar zij streden voor de zege. Desondanks ben ik zelf blij met mijn wedstrijd.” “Ik had een goede start, maar ik maakte te veel fouten in mijn eerste ronde. Ik had niet meteen het goede gevoel. Maar ik vertelde tegen mezelf dat ik geen fouten meer moest maken. Dat was de sleutel voor mij”, geeft Rochette aan.