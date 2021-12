Derde zege op rij voor Wout van Aert: “We hebben vandaag echte sport gezien”

Wout van Aert heeft tot nu toe een score van 100% in zijn veldritten deze winter. De kopman van Jumbo-Visma reed in de tweede ronde van de Wereldbeker van Val di Sole weg bij de rest en soleerde overtuigend naar de zege in de sneeuwcross. “Het was echte sport wat we gezien hebben vandaag”, vertelt hij.

Ook de Belgische kampioen maakte foutjes op het extreem technische parcours, moest hij toegeven na afloop. “Ik denk dat het niet zozeer ging om fouten voorkomen, maar om vooruit te blijven gaan”, lacht hij. “Je moet die fouten vergeten, je focus hervinden en zo snel mogelijk proberen te rijden. En vooral zo smooth mogelijk.”

Het Alpenparcours stemde Van Aert uiterst tevreden. “We hebben veel spektakel gezien. Dit is sport op het hoogste niveau en op een geweldige locatie. Deze race heeft bewezen dat je veldrijden overal kan doen. In een park in een grote stad, maar ook in de bergen. Dat hebben we bewezen. Het is mooi dat ik het heb mee kunnen maken en dat ik er onderdeel van ben”, geeft hij aan.

Volgende week ontbreekt Van Aert in Rucphen en Namen. “In Dendermonde kom ik terug. Volgende week ben ik er niet vanwege een trainingskamp met de ploeg, en daarna rijd ik een volle kerstperiode met bijna alle races. Dit was in ieder geval een goede start van het seizoen (met zeges in Boom, Essen en Val di Sole, red.) en ik hoop op een mooi restant van het seizoen”, kijkt de Jumbo-Visma-renner vooruit.