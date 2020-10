Veel wisselingen van de wacht in Conti-circuit

Hoewel het seizoen er al een paar weken op zit, is het allerminst nieuwsluw in het Nederlandse Continental-circuit. De ene transfer na de andere kwam de laatste tijd naar buiten. In deze verse aflevering van WielerFlits Nationaal bundelen wij dat nieuws.

Ton Welling aan de slag bij Allinq-Krush WV IJsselstreek

Het einde van het Vlasman CT betekent zeker niet het einde van de lange en succesvolle loopbaan van teammanager Ton Welling. Hij gaat komend seizoen zijn kennis en netwerk inzetten bij wielervereniging IJsselstreek uit Ermelo.

Begin deze maand onthulde Welling in een interview met WielerFlits dat zijn continentale ploeg noodgedwongen moet stoppen door het afhaken van hoofdsponsor Vlasman. Het totaalsloopbedrijf voelt de gevolgen van de coronapandemie. In gezamenlijkheid werd besloten de lopende sponsorovereenkomst (tot eind 2021) eerder te beëindigen.

Voor het werven van een nieuwe hoofdsponsor was het inmiddels te laat. En de onzekerheid door het coronavirus zou die zoektocht alleen maar bemoeilijken. Voor Welling reden om een ander traject te kiezen. Hij sluit zich aan bij Allinq-Krush WV IJsselstreek, de elite wedstrijdselectie van wielervereniging uit Ermelo.

Samen met de huidige ploegleider Marc Zonnebelt is het zijn ambitie om de ploeg naar een hoger niveau te tillen. “Een deel van de structuur van het Vlasman CT neem ik mee”, zegt Welling. “Denk aan ploegwagens en zaken als fietsenrekken, en een breed netwerk van ondersteunend personeel, en contacten bij UCI, KNWU en wedstrijdorganisatoren.”

“Het plan is om een jaar de tijd te nemen om te bouwen aan een nieuwe structuur. Het doel is in 2022 weer een continentaal team te hebben.”

“We gaan voor het eliteteam met een selectie werken. De samenstelling is nog niet helemaal rond. Wel kan ik melden dat Jelle Wolsink en Arne Peeters met mij mee overstappen van Vlasman.”

ABLOC CT heeft ploeg voor 2021 rond

Manager Paul Tabak heeft de selectie van ABLOC CT voor 2021 op papier staan. Het blijft bij de Noord-Hollandse formatie bij drie uitgaande renners en drie nieuwelingen. Maarten de Jonge, Wim Kleiman en Marco Doets zijn inmiddels gestopt. Voor hen in de plaats komen drie junioren over van de satellietploeg Streetjump-Forte: Niels van der Gracht, Lance Huenders en Mike Schuch.

Er was nog sprake van interesse van een andere Nederlandse conti-ploeg voor Nederlands beloftenkampioen Stijn Daemen, maar de Limburger kon geen stap hogerop maken. Daarop heeft hij besloten zich aan zijn doorlopende contract bij ABLOC CT te houden. Ook de talentvolle Bodi del Grosso (derde op het NK voor beloften) blijft ondanks sluimerende interesse.

Selectie ABLOC CT 2021

Stijn Appel

Stijn Daemen

Niels van der Gracht (nieuw)

Bodi del Grosso

Lance Huenders (nieuw)

Adriaan Janssen

Jeen de Jong

Lars Loohuis

André Luijk

Aden Paterson

Martins Pluto

Mike Schuch (nieuw)

Ivar Slik

Rick van Breda

Mel van der Veekens

Meindert Weulink

Jelle Bootsveld en Dennis van der Horst naar Allinq-Krush WV IJsselstreek

Allinq-Krush WV IJsselstreek, de nieuwe ploeg van Ton Welling, krijgt rap vorm. Niet alleen Arne Peters en Jelle Wolsink komen vanaf het continentale niveau de ambitieuze clubploeg versterken, maar ook Jelle Bootsveld en Dennis van der Horst. De laatste twee renners komen over van Metec-TKH.

Beide renners hebben de ambitie om met Allinq-Krush WV IJsselstreek weer terug te keren op het continentale niveau. “Ook als IJsselstreek niet deze ambities had gehad, was het waarschijnlijk deze ploeg geworden”, laat Van der Horst weten. “Bij de junioren koerste ik al een aantal keer in dit shirt.”

“De komst van Welling maakt het natuurlijk extra interessant voor me”, eindigt hij. “Op deze manier kan ik weer terug op continentaal niveau komen.”

VolkerWessels trekt Bas van der Kooij aan

Bas van der Kooij is de laatste aanwinst van VolkerWessels. De snelle coureur komt over van BEAT Cycling Club, waar hij na één jaar dienstverband alweer vertrekt.

De 24-jarige Van der Kooij hoopt bij zijn nieuwe werkgever zoveel mogelijk zeges binnen te harken. “Ik wil het nieuwe seizoen beginnen met een overwinning, net zoals ik dat deed in 2019. Dankzij de sterke en ervaren jongens van VolkerWessels ga ik deze kans krijgen. Ik kijk er naar uit om met de ploeg overwinningen binnen te halen.”

Eerder werd Roel van Sintmaartensdijk al aan de selectie voor 2021 toegevoegd. VolkerWessels leek daarna klaar te zijn voor het aankomende seizoen, maar na het vertrek van Niels van Ekeren naar Metec-TKH kwam er toch nog een plekje vrij. Deze is nu opgevuld door Van der Kooij.

VolkerWessels-Merckx verder als VolkerWessels na fietswissel

VolkerWessels-Merckx gaat in 2021 zonder Merckx verder. De Overijsselse wielerformatie verruilt het Belgische fietsenmerk voor het Amerikaanse merk Cannondale, waar zij op een Cannondale SuperSix EVO komen te rijden.

Manager Dinand van den Berg is tevreden met deze fietsenruil. “Het is natuurlijk erg fijn om een samenwerking aan te gaan met een merk als Cannondale in 2021. Het merk past goed bij de ambities die wij als ploeg voor ogen hebben. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en zullen elkaar versterken”, zo laat hij weten.

Niels van Ekeren over overstap naar Metec-TKH: “Ik ben echt super gemotiveerd”

Aan het begin van deze maand werd bekend dat Niels van Ekeren VolkerWessels-Merckx verlaat om aan de slag te gaan bij Metec-TKH. Het was een opmerkelijke transfer, aangezien alle renners aanvankelijk leken te blijven bij VolkerWessels-Merckx. “Ik had aangegeven dat ik niet helemaal op mijn plek zat, waarna ik ben gaan rondbellen.”

Metec-TKH ging uiteindelijk met de 20-jarige Van Ekeren in zee. “Ik had niet zo snel gedacht dat ze mij wilden hebben. Het gaf me een kick en de bevestiging dat ik goed bezig ben. Ik voelde me best vereerd, eigenlijk”, zo laat hij weten.

“Ik ben echt super gemotiveerd. Ik wil ze laten zien dat ze een goede renner in huis hebben gehaald. Voor mij gaat het een grote ontdekkingstocht worden. Ik weet dat ik veel meerdaagses wil rijden, want ik kan heel goed herstellen. Laten we hopen dat ik voor de jongerenklassementen mee kan gaan doen.”

Van Ekeren maakte dit seizoen indruk op het NK voor beloften, waar alleen materiaalpech hem van een topuitslag hield. Ook uit koers is de Gelderlander luidruchtig. In mei haalde nog hij 7000 euro voor het goede doel door honderd keer de Amerongse Berg te beklimmen. Recentelijk is Van Ekeren een nieuwe podcast (Wat Als?!) begonnen, waarmee hij al diverse (lokale) media bereikte.

Meeus sluit beloftenjaren af met Belgische titel

Jordi Meeus heeft zijn opleiding bij SEG Racing Academy voltooit met de Belgische beloftentitel op de weg. In Lokeren was de 22-jarige Belg afgelopen zondag na 160 kilometer koers de beste in de massasprint. Hij versloeg – tot ontsteltenis van Ruben Apers – Arne Marit (Lotto Soudal U23) en Simon Dehairs (GM Recycling). Komend jaar maakt Meeus zijn profdebuut bij de Duitse WorldTour-ploeg BORA-hansgrohe.

Hoewel Meeus – door een blessure van Milan Paulus – enkel kon rekenen op de steun van Stan Van Tricht, slaagde hij er toch in de Belgische tricolore te bemachtigen. “Het plan was om in het eerste deel van de koers onder de radar te blijven, zonder belangrijke vluchters te missen”, vertelt Meeus. “Lotto Soudal U23 en Home Solutions-Soenens hadden beiden een mannetje mee in een ontsnapping van vier, maar we stelden vast dat alleen die laatste ploeg daarmee tevreden was. Het betekende dus dat wij alleen maar hoefden te wachten en zo veel mogelijk energie te sparen.”

In de slotfase kwam het peloton steeds dichter en begonnen er renners te springen, in de hoop over te steken naar de kop van de wedstrijd. “Daar deed Stan echt fantastisch werk, door steeds te counteren en later ook het gat dicht te rijden. Zonder hem had ik deze koers niet kunnen winnen. Ik ben daarom supertrots op Stan en ik ben hem heel erg dankbaar. We hadden een plan, bleven kalm en voerden het voortreffelijk uit. Het voelt fantastisch om deze trui te winnen. Ik ben heel erg blij met hoe de koers ging en dat ik SEG Racing Academy op deze manier kan bedanken voor de laatste jaren!”

Apers furieus

Ruben Apers van Lotto Soudal U23 stak zijn teleurstelling na de koers niet onder stoelen of banken. De jonge Belg zat namens zijn ploeg mee in de vroege vlucht, maar werd op 700 meter van de streep gegrepen… door nota bene zijn eigen team. Op sociale media liet hij zijn ongenoegen bijken. “Nog nooit ben ik zo teleurgesteld geweest als tijdens dit BK U23. Teruggepakt op zevenhonderd meter voor het einde… Bedankt, ploeg!”, schrijft hij er cynisch bij. Dat was echter buiten Meeus gerekend, die dankbaar gebruikmaakte van het werk van Lotto Soudal U23.

Stan Van Tricht wint laatste koers van het seizoen

Door het schrappen van de Belgische tijdritkampioenschappen voor beloften, was SEG Racing Academy ook meteen klaar voor het seizoen 2020. Daarin leverden ze met Thymen Arensman (Team Sunweb), David Dekker (Jumbo-Visma) en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) drie renners af in de WorldTour. Ook Stan Van Tricht liet van zich horen. Een dag na zijn sterke werk voor Meeus in het BK U23, soleerde de 21-jarige Vlaming naar de zege in de Belgische nationale klassieker GP De Kroon. Hij liet er Jarno Gmelich Meijling (Allinq-De IJsselstreek) achter zich.

🏆🏆 Great win by Stan van Tricht in Neerijse 🏆🏆 After a superb performance yesterday in the U23 Belgian Nationals, our talented rider went back to winning ways today! Congrats, Stan! 👏#talentdevelopment pic.twitter.com/vrogfmU6L3 — SEG eRacing Academy (@SEGeRacing) October 18, 2020

SEG Racing Academy presenteert tweede nieuwe naam

SEG Racing Academy heeft haar derde nieuwe renner voor 2021 bekendgemaakt. Het is de 20-jarige Britse mountainbiker Sean Flynn, die de offroaddiscipline gaat combineren met de weg. Op het Brits kampioenschap mountainbiken U23 van vorig jaar werd hij in een sprintje geklopt door multitalent Tom Pidcock. Op de weg is hij op basis van uitslagen geen hoogvlieger; dit seizoen reed hij – dankzij corona – zelfs geen enkele wedstrijd. Het is voor de Nederlandse opleidingsploeg de eerste renner die deze twee disciplines combineert.

“Ik koos voor de Academy omdat ze de laatste jaren zo succesvol waren en ik hun focus op de ontwikkeling van een renner waardeer”, vertelt Flynn. “Vanaf de buitenkant lijkt het team een goede omgeving voor een jonge renner om jezelf te ontwikkelen in een van de beste renners ter wereld. Daarnaast werd ik aangetrokken door het verlangen van SEG Racing Academy om mijn multidisciplinaire benadering van koersen te behouden. Ik kan mountainbiken blijven combineren met de weg en daarom wilde ik hier graag rijden.”

Teammanager Aike Visbeek is extreem blij met de komst van Flynn. “Sean is een renner met een grote toekomst. We zijn erg verheugd om hem op te nemen in ons programma, om hem zo te ontwikkelen tot de beste renner die hij kan zijn. Hij gaat de weg combineren met mountainbiken, waar hij het voordeel mee opdoet dat het hem een betere renner maakt.”

Harrison Wood

Er rijden volgend jaar in ieder geval drie Britten voor de opleidingsploeg. Nadat eerder al Tom Day was aangekondigd, blijft ook Harrison Wood (20) binnen de gelederen. Hij is een specialist in virtuele races en komt op de weg het beste tot zijn recht als ronderenner. “Ik wil mezelf blijven ontwikkelen, vooral op het vlak van klimmen. Ik moet beter leren omgaan met de verschillen in ritme. Dit seizoen had ik vaak niet de benen om in de laatste kilometers van beklimmingen nog een kans te wagen. Hopelijk koersen we in 2021 weer heel het seizoen.”

Michel Heßmann primus in Duits Bergkampioenschap

Jumbo-Visma Development heeft het seizoen ook winnend afgesloten. Sterker nog, voor Michel Heßmann zat er nog een nationale titel in. In de Radliga – zeg maar een soort Topcompetitie zoals we die in Nederland kennen – won de jonge Duitser het nationaal Bergkampioenschap. In de oplopende finishstraat was hij de betere van zijn ploeggenoot Maurice Ballerstedt en Jakob Geßner. Dubbelfeest voor geel-zwart, dus.

Jasper Ockeloen verbaast zichzelf tijdens WK Marathon

Japser Ockeloen is afgelopen weekend als dertiende geëindigd op het WK Marathon in Turkije. Marathon is de duurdiscipline binnen het mountainbiken. In Sakarya moesten Ockeloen en co liefst 110 kilometer afleggen met het nodige klimwerk. Singletracks ontbraken in Turkije, waardoor er vooral op brede paden gekoerst werd. De Colombiaanse titelverdediger Hector Leonardo Paez was ook dit jaar de beste en mag zodoende nog een seizoen in de regenboogtrui afwerken. Daarachter werkte Ockeloen dus een goede koers af.

“Ik ben zo blij, dit had ik nooit verwacht!”, vertelt de ex-renner van onder meer Rabobank, Parkhotel Valkenburg en Monkey Town. “Ik reed echt supersterk. In de eerste ronde kon ik telkens terugkomen bij de eerste groep van twintig. Tijdens de tweede van drie rondes ben ik op de eerste beklimming mijn eigen tempo gaan rijden. Daardoor begon ik in de laatste ronde mensen in te halen en dat was goed voor de moraal. Uiteindelijk passeerde ik zeven man. Met z’n drieën gingen we de slotkilometer in en kon ik het sprintje winnen.”

De strandrace-specialist zat na afloop pierendood. “Ik was totaal leeggereden en kort na de finish kreeg ik kramp in beide armen én benen tegelijk. Een gekke gewaarwording, maar desalniettemin ben ik heel blij met hoe mijn WK gegaan is. Ik heb grote namen geklopt, onder wie meervoudig ex-wereldkampioen Alban Lakata uit Oostenrijk”, besluit Sockeloen.

WPGA gaat opnieuw een mooi, internationaal programma rijden

Wielerploeg Groot-Amsterdam (een U23-ploeg gevormd uit wielerclubs ASC Olympia, WV De Amstel en Zaanlandse Wielerclub DTS) gaat ook in 2021 samenwerken met Cyclinglab. Met Sportpark Sloten als uitvalsbasis gaat het clubteam van teammanager Arthur van Dam ook komend jaar weer een internationaal programma afwerken. WPGA rijdt al jarenlang een groot deel van de voornaamste U23-koersen in Italië, waaronder de Ronde van Lombardije voor beloften. In België rijden ze ook wedstrijden als Omloop Het Nieuwsblad voor beloften.

“Het seizoen 2020 was speciaal op verschillende manieren”, vertelt Van Dam. “Na drie koersen in maart zorgde de COVID-19-pandemie voor een vervelende onderbreking van het seizoen. Dat duurde voor ons tot eind augustus. Desondanks konden we nog een mooie kalender afwerken, met veertien UCI-koersdagen in Nederland, Polen en Italië. We hebben ons overal laten zien, met Jordan Habets’ overwinning in de vermaarde beloftenkoers Carpathian Couriers Race als hoogtepunt. Hopelijk is 2021 de wielersport beter gezind.”

WPGA-selectie 2021

Bas van Belle (21, komt over van Leopard)

Luuk van Gestel (20)

Jordan Habets (18)

Daan Hoeks (20)

Vincent Hoppezak (21)

Jochem Kerckhaert (20)

Mathijs de Kok (19, komt over van WV De Jonge Renner)

Jelte Krijnsen (19)

Joris Kroon (18)

Bram Leerkes (18, komt over van Willebrord Wil Vooruit U19)

Matthijs Loman (22, komt over van TWC Tempo-VIRO-Hoppenbrouwers)

Manuel Michielsen (21, komt over van Van Uitert-De Jonge Renner)

Wessel Mouris (19, komt over van WPGA U19)

Ian Spenkelink (19)

Quinten Veling (21)

Niek Voogt (19)

Wouter Zwaan (19)

