Aike Visbeek nieuwe Performance Manager bij Circus-Wanty Gobert

Aike Visbeek wordt de nieuwe Performance Manager van Circus-Wanty Gobert. Vanaf 2021 zal hij deze rol vervullen bij de Belgische ploeg en samenwerken met de ploegleiding en trainers. De Nederlandse wielercoach werkte tussen 2013 en 2019 als sportdirecteur bij Team Subweb en werd daarna Academy Director bij SEG Racing Academy.

“Deze mooie kans om met Circus-Wanty Gobert naar de WorldTour te groeien kon ik niet laten liggen. Ik ben ongeduldig om aan dit nieuwe project te beginnen en alle nieuwe gezichten te leren kennen. Met Jan Bakelants heb ik al samengewerkt tijdens mijn jaren bij Team Sunweb, waar de overwinning van Tom Dumoulin een absoluut hoogtepunt was”, zegt Visbeek in het persbericht van de ploeg.

“Ik heb de groei van Team Sunweb vanaf hun eerste jaar in de WorldTour in 2013 tot en met de latere successen meegemaakt en denk dat ik met mijn ervaring in de World Tour en als Academy Manager bij SEG Racing Academy mijn steentje kan bijdragen aan de groei van Circus-Wanty Gobert. Het Belgische team straalt ambitie en passie uit en bevat daarnaast ook veel potentieel. Na een zeer succesvol jaar bij de SEG Racing Academy kijk ik nu uit naar de start van het nieuwe seizoen!”

“Samen met Hilaire Van der Schueren hebben we intens nagedacht om onze sportieve werking en selectieprocedure te verbeteren en op een meer wetenschappelijke manier aan te pakken”, zegt teammanager Jean-François Bourlart. “Sinds drie seizoenen hebben we Frederik Veuchelen aan onze zijde, en nu brengt Aike Visbeek nog een pak ervaring mee.”

“Hij was een belangrijke schakel bij Team Subweb en zijn werk was één van de succesvolle factoren in de overwinning van Tom Dumoulin in de Ronde van Italië. Hij zal een grote meerwaarde binnen onze sportieve directie zijn en ik verwacht van hem goed werk met onze jonge renners. Aike Visbeek zal ons uitstekend begeleiden om onze overstap naar de World Tour te maken.”