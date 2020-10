Craft Ster van Zwolle nieuwe openingskoers Holland Cup

De 61e Craft Ster van Zwolle maakt komend jaar deel uit van de Holland Cup. De Ster is in 2021 voor de 56e keer openingsklassieker van het nieuwe wegseizoen in Nederland. Daarmee krijgt de Holland Cup een nieuwe opener. De Holland Cup telt nu vijf wedstrijden op UCI 1.2-niveau.

Na een uitstapje van twee jaar is de Ster van Zwolle sinds 2020 weer terug op UCI 1.2-niveau. De Holland Cup vormt al drie jaar een competitie over Nederlandse UCI 1.2-wedstrijden, maar de Craft Ster van Zwolle ontbrak nog. “We waren tot dit jaar onderdeel van de Topcompetitie en wilden dit graag netjes afronden”, aldus Ster-voorzitter Jan van Ommen.

“De Holland Cup is niet alleen een fijne nieuwe competitie om deel van uit te maken, maar ook een samenwerking tussen wedstrijdorganisaties. We hopen daar ons voordeel mee te doen richting de toekomst.” Dat de Holland Cup werkt als springplank naar de profs is inmiddels wel bewezen: alle winnaars werden prof en hetzelfde geldt voor 60% van de renners die in de top 10 eindigden.

Coronaprotocol

De laatste winnaar van de Craft Ster van Zwolle, David Dekker, tekende een profcontract bij Jumbo-Visma. Ook voor komend jaar wordt weer gesproken met Eurosport, Wielerflits en schrijvende media voor verslaglegging van de wedstrijden. Het is voor wedstrijdorganisatoren wel moeilijk om in coronatijd zekerheid te geven over hun koers.

“We hebben afgesproken dat we allemaal gewoon de voorbereidingen beginnen zoals voor elk normaal seizoen. Ook werken we aan een coronaprotocol. Zo hopen we klaar te zijn voor een nieuw wielerseizoen waar we allemaal zo naar uitkijken”, aldus Peter Korsmit, secretaris namens Holland Cup.

Holland Cup in 2021

Zaterdag 6 maart: Ster van Zwolle

Zondag 14 maart: Dorpenomloop Rucphen

Zaterdag 17 april: Arno Wallaard Memorial

Zaterdag 1 mei: Ronde van Overijssel

Zondag 6 juni: Midden Brabant Poort Omloop