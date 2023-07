Van der Poel en Pieterse blikvangers in Nederlandse selectie voor WK mountainbike

Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het komende WK mountainbike in het Schotse Glasgow. Mathieu van der Poel en Puck Pieterse zijn de meest in het oog springende namen.

Op het komende WK start de Nederlandse ploeg met verschillende belangen: bij de mannen is olympische kwalificatie de insteek, bij de vrouwen kan TeamNL inzetten op de wereldtitel. “Bij de mannen is het de uitdaging om op dit WK een startplek voor de olympische MTB-wedstrijd te bemachtigen. In de Wereldbekers is dat een lastige opdracht, maar de UCI heeft voor de twee landen die het best presteren op dit WK, die niet op een andere manier een startbewijs voor Parijs 2024 afdwingen, een plek op de Spelen”, legt bondscoach Gerben De Knegt uit.

“We weten op voorhand niet welke plek die positie gaat opleveren en weten sowieso pas later in dit kwalificatietraject of we zo’n startplek hebben. Maar dit is met name voor Mathieu van der Poel – die natuurlijk in het verleden bewees met de top mee te kunnen doen – de meest reële kans om kwalificatie af te dwingen. Nadeel is wel dat hij zonder UCI-punten volledig van achteren starten moet, dus een uitdaging wordt dit zeker. Ook Milan Vader zal bepaald niet van voren mogen vertrekken.”

Geen ‘kwalificatiestress’ bij de vrouwen

Bij de vrouwen is er sprake van ‘kwalificatiestress’. “Nederland heeft nog nooit zo’n sterk presterende lichting vrouwen gehad in de geschiedenis van het mountainbiken. We hebben normaliter vier sterke troeven, waarvan Fem van Empel heeft aangegeven niet te rijden in Schotland, omdat ze zich gaat voorbereiden op haar veldritseizoen”, geeft De Knegt aan. “Puck Pieterse is dit seizoen van zeer hoog niveau en zal – als ze die vormpiek kan doortrekken naar dit WK – voor de titel kunnen gaan.”

“Maar ook Anne Terpstra en Anne Tauber hebben bewezen op een goede dag hoge ogen te kunnen gooien. Hier is olympische kwalificatie geen item meer en richten we ons puur op een topresultaat. De drie vrouwen rijden ook de shortrace, wat betekent dat we niet aan de Mixed Relay meedoen. Dat zou het programma te vol maken voor hen.” Mathieu van der Poel heeft vooralsnog de shortrace ook op het programma staan. Ter plekke wordt bepaald of dit ook in zijn schema past.

Selecties voor WK mountainbike 2023 (6-12 augustus) in Glasgow

Elite mannen

Mathieu van der Poel (rijdt shortrace onder voorbehoud)

Milan Vader Elite vrouwen

Anne Terpstra (rijdt ook shortrace)

Anne Tauber (rijdt ook shortrace)

Puck Pieterse (rijdt ook shortrace) U23 mannen

Tom Schellekens

Rens Teunissen van Manen

Chris van Dijk

Morris Gruiters U23 vrouwen

Rosa van Doorn Junior mannen

Freek Bouten

Guus van den Eijnden

Jelte Jochems Junior vrouwen

Lauren Molengraaf Marathon mannen

Hans Becking

Teus Ruiter

Wim de Bruin

Tim Smeenge Marathon Vrouwen

Elodie Kuiper

Sophie von Berswordt Downhill mannen

Ike Klaassen E-bike mannen

Jeroen van Eck