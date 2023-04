Mathieu van der Poel en Milan Vader staan voor zware Olympische mountainbike-missie

Special

Mathieu van der Poel droomt nog altijd van mountainbike-goud op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De 28-jarige alleskunner staat voor een moeilijke opgave, want Nederland loopt ver achter op de plekken die recht geven op kwalificatie. MVDP zal met andere woorden veel meer moeten mountainbiken én heeft hulp nodig van Milan Vader, die zich juist steeds meer op een wegcarrière richt. Puzzelaar en bondscoach Gerben de Knegt legt uit bij WielerFlits.

Mathieu van der Poel werkte zijn beste voorjaar ooit af. Hij won met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix twee monumenten en werd tussendoor ook tweede in zowel de E3 Saxo Classic als de Ronde van Vlaanderen. Na de Hel van het Noorden laste de 28-jarige Nederlander een welverdiende rustperiode in. Aanvankelijk was het de bedoeling dat MVDP zich vervolgens op het mountainbiken zou storten. “Het oorspronkelijke plan was dat Mathieu de nieuwe Wereldbeker in Valkenburg en die van Nové Mesto zou rijden.” Vorige week zat de bondscoach samen met hem en de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft om de olympische ambities van MVDP te peilen. Die zijn er nog altijd, voor de goede orde. Maar Nové Mesto slaat hij over nadat Valkenburg is weggevallen.

Via een hoogtestage bouwt Van der Poel straks op naar de Ronde van Zwitserland. Door zijn deelname aan de Zwitserse WorldTour-koers, zijn de Wereldbekers mountainbiken in Lenzerheide (Zwitserland) en Leogang (Oostenrijk) ook uitgesloten. Die vallen namelijk in het eerste en laatste weekend van de Ronde van Zwitserland. Voor Van der Poel heeft het mislopen van Wereldbekers overigens nog geen al te grote gevolgen. Hoewel hij 0 UCI-punten heeft en daardoor als allerlaatste zou moeten starten, is in het mountainbiken dezelfde regel van kracht als tijdens het veldrijden. Renners die in een andere wielerdiscipline in de top-10 van de UCI Ranking staan, hebben het recht om op de vierde startrij te starten in Wereldbekers. Dat staat MVDP.

Wat zijn de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen 2024?

De kwalificatieperiode voor mountainbikers richting de Olympische Spelen van 2024 loopt van 7 mei 2022 tot en met 26 mei 2024. Deze olympische ranking is op basis van landen, waarbij het totaal van de best scorende drie mountainbikers bij elkaar opgeteld geldt. Landen die eindigen op de plekken één tot en met acht krijgen allen twee plekken toegewezen. De landen die eindigen op de plekken negen tot en met negentien, krijgen één startplek. In totaal betreft dit 27 startplekken. Als organiserend land krijgt Frankrijk sowieso één startplek, ongeacht de plaats op de ranking. De Fransen zijn dus de enigen die maximaal drie mountainbikers kunnen afvaardigen. Daarnaast behoudt het IOC het recht om één wildcard te vergeven. Daardoor staan 29 van de in totaal 36 startbewijzen vast. Landen uit Azië, Amerika en Afrika die zich niet via de reguliere landenranking kwalificeren, kunnen op de continentale kampioenschappen in 2023 maximaal één startbewijs verdienen. De overige vier startplekken die nog over zijn, zijn te verdienen op het WK mountainbiken 2023 in Glasgow. De eerste twee landen in zowel de elite- als de U23-uitslag die in mei 2024 níet aan de kwalificatie-eis hebben voldaan, krijgen via die weg alsnog een ticket naar Parijs. Landen die zich via het elite WK kwalificeren, kunnen dat niet meer doen via het WK U23. Op dit moment staan de Nederlandse mannen op plek dertig op de ranking. De achterstand op nummer negentien Roemenië – de laagste positie op de ranglijst die recht geeft op olympische kwalificatie – is 817 punten. Voor de beeldvorming: een overwinning in een Wereldbeker levert 250 punten op.

Wat met Milan Vader?

De hoop van Van der Poel zal ook gevestigd zijn op Milan Vader, die sinds vorig seizoen deel uitmaakt van het WorldTeam van Jumbo-Visma. Hij concentreert zich daarom voornamelijk op de weg. Toch heeft fietsensponsor Cervélo ook een mountainbike ontwikkelt en die willen ze graag ophangen aan de prestaties van Vader. Dat had in 2022 al moeten gebeuren, ware het niet dat de Zeeuw een levensgevaarlijke valpartij meemaakte in de Ronde van het Baskenland. Hij belandde in coma en moest lang revalideren. Pas een half jaar na zijn tuimelperte maakte Vader in de CRO Race zijn rentree. Daarna reed hij – zonder succes – nog wel een aantal mountainbikewedstrijden.

Met de punten die Vader daar verzamelde, komt hij niet bij de eerste drie terecht. Toch kan hij een significante rol spelen in dit hele epos. Jumbo-Visma bevestigt aan WielerFlits dat Vader in mei en juni drie Wereldbekers op de mountainbike zal afwerken: Nové Mesto, Leogang en Lenzerheide. “Milan wil zich daar serieus op voorbereiden”, zegt De Knegt. “Maar hij geeft ook heel duidelijk aan dat hij nu een wegcarrière is ingeslagen. En dat gaat ook niet slecht. Het lijkt erop dat we maar op één plek uitkomen en die gaat dan waarschijnlijk toch naar Mathieu. Milan geeft terecht aan dat hij wel heel veel kan gaan mountainbiken, maar de kans dat hij gaat toch niet groot is.”

Belangrijke rol voor David Nordemann

Juist daarom moet Van der Poel misschien juist wel vertrouwen op David Nordemann. De 25-jarige mountainbiker van het team van Bart Brentjens was in zijn beloftenjaren een groot talent, maar moest daarna in 2020 een operatie ondergaan aan een beknelde liesslagader in zijn rechterbeen. Sindsdien heeft hij moeite met het behalen van zijn beste vorm, al werd hij afgelopen jaar – bij afwezigheid van Vader en Van der Poel – Nederlands kampioen op de olympische discipline crosscountry. “De rol van David is misschien nog wel belangrijker dan die van Mathieu en Milan. Als hij zijn niveau haalt, kan hij iedere Wereldbeker tussen plek tien en twintig eindigen.”

En daarmee een sloot punten binnenhalen, dus. “Meer nog”, voegt de bondscoach toe. “In tegenstelling tot Mathieu en Milan, is David wel een fulltime mountainbiker. Die zal ook in andere wedstrijden zijn punten pakken. Wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat je in november en december ook veel punten kunt pakken in C1-wedstrijden in Griekenland, bijvoorbeeld. Nu zullen Mathieu en Milan die niet gaan rijden, maar David wél. Nordemann is voor onze ranking de allerbelangrijkste mountainbiker. Ik heb hem ook gezegd dat hij aan onze eigen eisen van NOC*NSF moet voldoen. Want je weet maar nooit hoe het loopt in de zomer van 2024.”

De olympische kwalificatie-eisen die NOC*NSF samen met de KNWU heeft opgesteld die náást de hierboven uitgelichte eisen van het IOC gelden, luiden als volgt. Top-12 rijden op het WK mountainbike 2023 in Glasgow

of

of Top-8 rijden op het EK mountainbike 2023 in Kraków

of

of Top-8 rijden in een vooraf door de sporter aangewezen Wereldbeker in 2023 of tot eind mei in 2024 Uiteindelijk heeft De Knegt de laatste stem in de selectieprocedure. Hij kan de nationale kwalificatie-eisen overrulen.

Escaperoutes

Al met al staan de Nederlandse mannen dus voor een zware opgave. “Het is een lastige exercitie om een Nederlandse man aan de start te krijgen van de olympische mountainbike-wedstrijd”, erkent De Knegt. “De procedure is enorm ingewikkeld. Maar volgens mij zijn de zorgen niet groot, ik maak er in ieder geval niet zo’n groot punt van. Uiteraard is het lastig, maar ik kan daar zelf niet zo heel veel aan veranderen. Ja, twee plekken bemachtigen lijkt me nu al bijna onmogelijk. Ook één plek afdwingen via de reguliere olympische ranking, zal heel moeilijk zijn. Maar ik geloof wel dat dit nog kan. Begin juli zijn er vier Wereldbekers geweest, dan maken we de balans op.”

Toch lijkt er voor Van der Poel niets anders op te zitten dan het WK mountainbike te rijden in Glasgow, half augustus. Daar heeft hij olympische kwalificatie in eigen hand, omdat daar twee startplekken te verdienen zijn. “De eerste negentien landen krijgen op de olympische ranking een startbewijs voor de Spelen. De eerste twee landen in de uitslag van het WK die eind mei 2024 buiten die negentien landen staan, krijgen óók een startbewijs. Rijdt Mathieu zes dagen na het WK op de weg dus ook het WK mountainbike in dezelfde plaats, dan heeft hij aan een top-5 of top 10-notering normaal gezien genoeg. Zelfs een top-15 zou volstaan, afhankelijk van de WK-uitslag.”

“Als er echt zo’n stront aan de knikker is, dan zal Mathieu het WK gewoon moeten rijden”, gaat De Knegt verder. “Als hij naar de Spelen wil, moet hij daar ook een inspanning voor doen. Maar dat zal hij dan best willen doen, vermoed ik. Mocht dat WK toch niet gaan of het gewenste resultaat opleveren, dan zijn er in augustus (Andorra en Frankrijk, red.) en oktober (Canada en de Verenigde Staten, red.) in totaal nog vier Wereldbekers en in mei 2024 normaal ook nog twee. Dan kan hij gewoon zijn voorjaar op de weg rijden. Maar als Mathieu zich plaatst, is zijn ideale voorbereiding op de Spelen er wel eentje zonder de Tour de France. Hij heeft langer nodig om aan de MTB-inspanning te wennen dan de ruim twee weken die hij na het einde van de Tour in 2024 heeft.”

Van der Poel won dit voorjaar op onnavolgbare wijze Milaan-San Remo... - foto: Cor Vos ... en was daarna ook de sterkste in Parijs-Roubaix - foto: Cor Vos