Mathieu van der Poel kijkt uit naar Tour en WK: “Ik wil dat het telt als ik ergens start”

Interview

Mathieu van der Poel werkt na een supervoorjaar toe naar zijn volgende hoofddoelen dit jaar: de Tour de France en het WK op de weg. In beide wedstrijden mikt hij op succes, om daarna tijdens het WK mountainbike – ook in Glasgow – op de bonnefooi nog een gooi te doen naar olympische kwalificatie. "Ik voel me heel goed en heb daardoor veel vertrouwen voor wat komen gaat", vertelt hij aan onder andere WielerFlits.

De voorbereiding verliep voor MVDP bijzonder gladjes, viel al te lezen in deel één van dit interview. Via Dwars door het Hageland, de Baloise Belgium Tour en de Nederlandse kampioenschappen (sowieso de wegrit en mogelijk ook de tijdrit) stoomt de 28-jarige Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck zich klaar voor de Tour en het WK. “Mijn eigen ambities zijn duidelijk: in de Tour ga ik proberen een rit te winnen. Als dat lukt, is het al snel een goede Tour. Daarnaast is het ons doel om zo goed mogelijk in Parijs aan te komen, zodat ik klaar ben voor het WK. De groene trui? Nee. Als we die najagen dit jaar, dan is dat voor Jasper Philipsen. Ik help hem daarbij graag.”

Het valt op met hoeveel enthousiasme Van der Poel over de Tour spreekt, voor iemand die de klassiekers toch prefereert boven de grote rondes. “Natuurlijk zijn de klassiekers belangrijk voor mij. Samen met het WK, overigens. Die koers staat ook heel hoog op mijn verlanglijstje. Maar ik ben zeker ook gemotiveerd om een goede Tour te rijden. Dit is het eerste jaar dat ik met een heel goede voorbereiding daar naartoe trek, zonder aan iets anders te hoeven denken. Ik wil mijn beste Tour tot nu toe rijden en ik kijk er eerlijk gezegd ook naar uit. We gaan met een sterke en mooie selectie naar de Tour en ik kijk er naar uit om mooi herinneringen met het team te creëren.”

Geel in het Baskenland?

Toch is het de vraag in hoeverre we de Nederlander veel van voren zullen zien tijdens de Tour, zoals hij vorig jaar bijvoorbeeld een van de smaakmakers in de Giro d’Italia was. “Het is moeilijk om te zeggen hoe ik de Tour moet aanpakken. Maar de voorbereiding van nu is niet vergelijkbaar met de voorbereiding die ik vorig jaar op de Giro deed. Toen had ik erg weinig tijd om dat te doen na de klassiekers. En nu doen we tot op heden de perfecte voorbereiding. Toch lijkt het me niet logisch om met te veel energie te smijten in de Tour. Maar ik zal ook zeker niet te veel inhouden. Er zullen meer renners zijn die tijdens de Tour ook al denken aan het WK op de weg in Glasgow.”

Tijdens beide afspraken komt hij ook voorjaarsrivalen Wout van Aert en Tadej Pogačar opnieuw tegen. “Maar wel onder heel andere omstandigheden”, stipt Van der Poel aan. “Wout zal ook voor zeges gaan in de ritten waar ik misschien ook een kans heb. Maar dat is al een paar jaar zo. Tadej richt zich echter op andere etappes. Hij gaat ook naar de Tour met een ander doel. Of Pogačar de Tour móet rijden als hij ook op het WK bij de favorieten wil horen, gezien zijn blessure? Nee, dat denk ik niet. Je hebt geen grote ronde nodig om jezelf wereldkampioen te maken. Al denk ik dat de meeste favorieten voor het WK toch de Tour in hun benen zullen hebben. Maar dat móet niet.”

Twee jaar geleden deed Van der Poel in Bretagne mee om de eerste gele trui, die hij dan op dag twee veroverde. Hoe zit dat straks in het Baskenland? “Dat zal moeilijk zijn”, kijkt MVDP vooruit. “Vanuit de start is die eerste rit meteen heel zwaar. Ik moet daarvoor al in topconditie zijn. Maar als de heel goede klimmers daar al denken aan de gele trui, wat ik wel verwacht, dan denk ik dat de openingsrit heel lastig is voor klassiekercoureurs om te winnen. Maar uiteraard gaan we dat wel proberen. Of het de bedoeling is om de Tour uit te rijden? Ja, Parijs is mijn laatste stop voor het WK. Het is tijd om de Tour eens uit te rijden. Daarom heb ik me ook zo goed voorbereid.”

WK mountainbike in Glasgow

Dat de Nederlander ook in Glasgow tot de favorieten behoort voor de wereldtitel, staat na dit voorjaar buiten kijf. Toch gaat het tijdens het online interview vooral over het WK mountainbike, zes dagen na het WK op de weg in dezelfde Schotse omgeving. “We hebben daar over gepraat hier in La Plagne. Normaal gesproken zal ik het WK mountainbike ook aandoen. Zonder specifieke voorbereiding, weliswaar. Ik ga het proberen, zonder druk. Na het WK op de weg probeer ik me zo snel mogelijk aan te passen aan mijn mountainbike. Ik ben er toch en misschien gebeurt er iets moois. De vorm moet normaal goed zijn na het WK op de weg. Ik zie wel waar het schip strandt.”

Een slimme keuze. Nederland staat mijlenver achter op de olympische ranking als het gaat om plaatsing via de reguliere route. Het WK in Glasgow vormt voor landen die zich niet via die weg plaatsen, een escaperoute. De eerste twee landen in de uitslag die zich in mei 2024 niet geplaatst blijken te hebben via de normale procedure, krijgen alsnog een ticket vanwege hun prestatie op het WK in Glasgow. Weet Van der Poel bij de eerste twee te eindigen, dan is hij sowieso geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar een top-5 of zelfs top-15 zou ook al genoeg kunnen zijn.

“Het is niet gemakkelijk om me te plaatsen voor de Olympische Spelen op de mountainbike”, weegt MVDP zijn kansen. “Daarom neem ik ook het risico om het op het WK in Glasgow te proberen zonder enige voorbereiding. Ik zal niet op mijn mountainbike trainen in de weken ervoor. Dat is een gok, maar wel eentje die we moeten proberen om op z’n minst een startplek voor Parijs te verdienen. Want als ik anders wil gaan, moet ik zeker meer gaan mountainbiken. Daar hebben we ook over gesproken hier, maar die beslissing is nog niet genomen. Als het WK beter gaat dan verwacht, kan ik misschien elders nog punten voor de reguliere kwalificatieroute behalen.”

Het feit ligt er wel dat Van der Poel definitief afscheid heeft genomen van de speelvogel die hij voorheen nog weleens was. Zoals hij in deel één van dit interview al aanhaalde, ligt er meer nadruk op trainen dan op wedstrijden rijden. Met een heel duidelijke reden, stelt MVDP: “Ik ben blij. Ik heb al veel gekoerst in mijn leven. Nu wil ik dat het telt als ik ergens aan de startlijn sta.”