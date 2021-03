UCI-webinar over het nieuwe veiligheid- en coronaprotocol: Tien interessante vragen

Eind februari publiceerde de UCI haar nieuwe veiligheidsgids. Ook het coronaprotocol van de Internationale Wielerunie kreeg een update. Naar aanleiding daarvan werd gisteren een webinar georganiseerd, waarin meer duiding werd gegeven. Daarna kon de uitgenodigde media haar vragen kwijt. Wij somden de tien meest interessante vragen voor u op.

Over de veiligheidsmaatregelen

Zijn er organisatoren die – door gemaakte fouten in het verleden – nauwlettend in het oog worden gehouden en sancties riskeren?

Matthew Knight (UCI Road Manager): “Alle organisatoren moeten zich aan de regels houden, maar een aantal worden inderdaad extra in het oog gehouden omdat er eerder al melding kwam van onregelmatigheden. In denk spontaan aan de Ronde van Luxemburg, waar vorig jaar problemen waren. Organisatoren krijgen waarschuwingen en vanaf nu ook boetes als ze de regels niet naleven. De daaropvolgende jaren komt er supervisie en moeten ze hun problemen aanpakken.”

Peter Van den Abeele (UCI Sports Director): “In het verleden focusten we misschien iets té veel op renners. Renners kregen boetes, organisatoren werden gespaard. Ondertussen waarschuwen en beboeten we ook hen.”

Matthew Knight: “Ook de Ronde van Polen is uiteraard een goed voorbeeld. De bewuste finish waar Fabio Jakobsen zo zwaar ten val kwam, zal niet meer gebruikt worden. Het kan niet dat de snelheid met 15 tot 20 kilometer per uur de hoogte ingaat door een aankomst bergaf. Ook bochten op tweehonderd meter van de finish, zoals er in de Ronde van Zwitserland eentje was, zijn voortaan ontoelaatbaar.”

Renners zullen gediskwalificeerd worden als ze hun drinkbus buiten de voorziene zones weggooien. Wat als die naar fans of kinderen gegooid worden?

Matthew Knight: “Daar is geen grijze zone. Het is verboden, wegens te gevaarlijk. Drinkbussen kunnen toeschouwers raken of kunnen opnieuw de weg opkaatsen en onder de wielen van de renners terechtkomen. Een ander gevaar is dat kinderen en fans de weg oplopen om die op te rapen. Dat moeten we niet willen.”

Richard Chassot (UCI Safety Manager): “Al zullen we natuurlijk ons gezond verstand gebruiken. Als een renner op een klim aan trage snelheid vanuit de grupetto zijn bidon letterlijk in de hand van een kind geeft, gaan de commissarissen niet sanctioneren.”

“We volgen overigens ook de evolutie van het materiaal op. Ex-renner Michael Rogers, die nu deel uitmaakt van de materiaal-commissie, bekijkt of bidons uit duurzamer en/of zachter materiaal gemaakt kunnen worden.”

Is er een grijze zone wat betreft het verbieden van het dalen in supertuck-positie? Moet een renner letterlijk op het zadel zitten, of is het voldoende om het zadel aan te raken?

Richard Chassot: “Het gaat over veiligheid. We gaan niet alles bestraffen. Als de handen aan het stuur zijn, de voeten in de pedalen en het zadel wordt ‘aangeraakt’, het zogenaamde ‘three points contact‘, zal de veiligheid al veel meer gewaarborgd zijn. Alle posities daarbuiten worden vanaf 1 april verboden. De essentie blijft om valpartijen te vermijden. We hebben ook niet de bedoeling het wielrennen heruit te vinden. Zo gaan we ook de sprintpositie van bijvoorbeeld Caleb Ewan (die gelijkenissen vertoont met de supertuck, red) niet verbieden. Het gaat om de positie tijdens het dalen.”

Op welke basis heeft de UCI deze maatregelen genomen? Op basis van eerdere incidenten? Op basis van wat renners als Philippe Gilbert of Matteo Trentin als gevaarlijk ervaren…?

Matthew Knight: “We beschikken momenteel over een database met meer dan 300 incidenten in belangrijke wedstrijden zoals monumenten, grote rondes, wereldkampioenschappen, etc… In combinatie met wat we terugvonden op social media. Waarover is getweet?”

Richard Chassot: “Onze werkgroep (zie onder) was bijzonder uitgebreid en bestond uit tal van experts op alle domeinen. Van renners, via teammanagers en organisatoren tot materiaalspecialisten. Bekwame actoren uit het wielrennen. Daarnaast wil ik beklemtonen dat we niet alleen willen sanctioneren, maar vooral preventief willen werken. Je moet geen incident afwachten om iets te veranderen.”

Zijn er plannen om (jonge) renners op te leiden in deze (veiligheids)materie?

Matthew Knight: “Dit is zeker een interessante en belangrijke piste. En daar werken we ook aan. Voorafgaand aan de Ronde van de Toekomst bijvoorbeeld, waar alle toptalenten in de U23-categorie aan de start staan, is er een uitgebreide rennersbriefing vooraf. De UCI is daarbij betrokken. Er zijn nog andere mogelijkheden die we in de toekomst zullen benutten. We gaan trouwens niet alleen focussen op het opleiden van renners, maar ook van andere functies in de karavaan, zoals bestuurders van motoren en wagens.”

Al deze maatregelen gaan in vanaf 1 april. Zal er meteen hard opgetreden worden, of komt er een aanpassingsperiode waarin soepeler zal opgetreden worden?”

Matthew Knight: “De goedkeuring ervan is er al sinds februari. De bekendmaking is ondertussen gebeurd en de aanpassingsperiode zien wij vanaf nu tot 1 april. Dit zijn de weken waarin iedereen zich kan informeren, aanpassen, enzovoort. Vanaf dan zal er gesanctioneerd worden.”

Vraag over het parcours tijdens de wedstrijden. Zal dat vooraf grondig gecheckt en gekeurd worden?

Richard Chassot: “We kunnen geen 20.000 kilometer parcours vanuit Aigle controleren. Dat is de verantwoordelijkheid van de organisator. Het traject ligt meestal zes tot drie maanden voor de wedstrijd vast. De safety-manager van elke wedstrijd – die vanaf dit jaar voor elke organisatie verplicht is – zal vooraf alle mogelijke gevaarlijke punten identificeren en met ons bespreken in geval van twijfel.”

“Achteraf zal ook geëvalueerd worden, mede dankzij de rapporten van de commissarissen. We werken ook nauw samen met de Universiteit van Gent. Eventuele incidenten zullen geanalyseerd worden en we gaan met de betrokken organisator in gesprek om te voorkomen dat die in de toekomst nog zullen voorvallen. Dat is wat we bijvoorbeeld nu al hebben gedaan met de Ronde van Polen en de Ronde van Luxemburg. Maar we leggen dus heel wat verantwoordelijkheid bij de lokale safety-manager.”

Peter Van den Abeele: “Hier wil ik wel nog aan toevoegen dat we ook rekenen op fairplay van renners. Ik herinner me foto’s van een beschadigd wegdek tijdens de Ronde van Wallonië vorig seizoen, die op social media een eigen leven zijn gaan leiden. Veel commotie, maar na analyse bleek dat de bewuste weg niet eens gebruikt werd. Daar schiet ook niemand mee op.”

Was het damespeloton betrokken bij de consultaties over de veiligheid in het wielrennen?

Matthew Knight: “De werkgroep bevatte twee teams (DSM & Jumbo-Visma, red) die zowel bij de mannen als de vrouwen actief zijn, en organisatoren (zoals ASO) die mannen- en vrouwenwedstrijden organiseren. De UCI monitort de vrouwenwedstrijden ook op dezelfde basis als de mannenwedstrijden. De maatregelen gelden overigens voor alle categorieën. In de toekomst zullen we er – in samenspraak met de CPA – ook voor zorgen dat het vrouwenpeloton een of meerdere rensters afvaardigt in de werkgroep. Dat ligt ook in de lijn van onze strategie.”

Wordt er ook nagedacht over het model van hekken bij massasprints? Worden kussens en zachtere materialen overwogen?

Peter Van den Abeele: “Dat overwegen we. Ook daarrond wordt een werkgroep opgericht, in nauwe samenwerking met Richard. We hebben ondertussen veelvuldige feedback gekregen van fabrikanten. Daar wordt in de nabije toekomst een studie rond gemaakt. Alle opties zijn open, maar verwacht geen veranderingen van vandaag op morgen. Dat wordt een lang proces. Organisatoren hebben nu hun materiaal, dikwijls vanuit de stad of gemeente. Als dat allemaal uniform wordt, moet het wel haalbaar blijven voor de organisatoren. Het is een lange termijnplan. Maar die studie wordt gemaakt.”

Richard Chassot: “We willen, zeker ook na wat in Polen is gebeurd, niet alleen een analyse van de hekken, maar wel van de valpartij in zijn geheel. Wij zijn geen ingenieurs. Dit moet op een professionele manier gebeuren. Wat de hekken zelf betreft, moeten we daarna bekijken of er eventueel slechte modellen tussen zitten. In eerste instantie kunnen we die dan verbieden. Ik weet dat iedereen snel een oplossing wil, maar we hebben nu eerst werk gemaakt van het meer beveiligen van de aankomstzone (geen bochten, geen putten, plaatsing nadar en aankomstboog, etc..). De volgende stap is het bestuderen van het model van hekken.”

Over Covid-19 en het aangepaste protocol

Kunnen we dit jaar een normale Tour de France verwachten?

Prof. Xavier Bigard (UCI Medical Doctor): “Mijn antwoord is heel duidelijk: Neen! Dit is om diverse redenen absoluut niet mogelijk. We verwachten dat de nieuwe varianten van het virus over alle landen zullen verspreid geraken. In Europa, en zeker in Frankrijk, zullen strikte maatregelen genomen worden om die verspreiding in te dijken. We kunnen de vaccinatie van de wereldbevolking niet verwachten voor het eind van de zomer. Ik ben zelfs niet zeker dat we volgend jaar al een normale Tour de France zullen krijgen. We moeten nu eenmaal leven met het virus. Vaccins zullen moeten aangepast worden aan de mutaties. Ook in 2022 zullen we nog geen normale Tour de France krijgen, maar dat geldt voor alle wedstrijden en alle sportevenementen.”

