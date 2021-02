UCI actualiseert coronaprotocol voor 2021

Het coronaprotocol voor alle UCI-wedstrijden is voor 2021 geüpdatet. Het document lijkt in grote lijnen op het protocol van 2020, maar bevat aanpassingen als reactie op de ontwikkelingen in de internationale gezondheidssituatie.

De opvallendste ontwikkelingen zijn volgens de UCI de wetenschappelijke vooruitgang, zoals het fabriceren van vaccins, en nieuwe kenmerken van de pandemie (zoals mutaties van het virus en de snelle verspreiding van varianten).

De UCI laat weten dat ze, samen met haar partners, de ontwikkeling van vaccins op de voet volgt. “In de vaccinatieprogramma’s die momenteel in tal van landen lopen, krijgen topsporters echter geen prioriteit. Bovendien hebben we nog geen wetenschappelijke data over de vermindering van de overdracht van het virus door gevaccineerde personen. Daarom blijven we alle leden van de ‘pelotonbubbel’ testen, inclusief degenen die een coronavaccinatie hebben gekregen.”

Als reactie op de verspreiding van de varianten van het coronavirus, benadrukt de UCI het belang dat de individuele preventiemaatregelen goed worden nageleefd. “Dat is de effectiefste manier om jezelf tegen de risico’s te beschermen. Elke versoepeling in de strikte toepassing van regels en voorschriften is onaanvaardbaar. We willen bijvoorbeeld iedereen eraan herinneren dat de werking en het gebruik van mondmaskers worden gecontroleerd.”

‘Vasthouden aan dezelfde hoge normen als vorig jaar’

UCI-voorzitter David Lappartient constateert dat er stappen zijn gezet in de strijd tegen corona. “Vooral met de komst van de vaccins, die ons hoop hebben gegeven dat we spoedig geleidelijk aan kunnen terugkeren naar een meer ‘normaal’ leven. Aangezien atleten en jongvolwassenen geen prioriteit krijgen voor vaccinaties, hebben we besloten om, in het belang van alle partijen, vast te houden aan dezelfde hoge normen als vorig jaar.”