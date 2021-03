Ronde van Polen gebruikt dalende sprintfinish in Katowice niet langer

De Ronde van Polen doet de dalende sprintfinish in Katowice, waar Fabio Jakobsen afgelopen jaar zwaar ten val kwam, in de ban. De UCI maakte bekend dat de organisatoren die finish niet langer gebruiken. In plaats daarvan staat nu een tijdrit gepland.

De Ronde van Polen begon vorig jaar met een etappe over 195,8 kilometer naar Katowice, waar de renners in de eindsprint snelheden tot 80 per uur halen. Deze keer werd de rit ontsierd door een zware valpartij van Fabio Jakobsen. De toenmalige Nederlandse kampioen wilde in de sprint Dylan Groenewegen inhalen, maar die week van zijn lijn af. Jakobsen vloog hierbij in de hekken en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Woensdag is bekendgemaakt dat de organisatoren die finish niet langer gebruiken. Volgens de UCI lag de snelheid er te hoog, mede door de dalende lijn. “Dit kan niet meer in de toekomst. Ook andere aankomsten bergaf waar de snelheid extra de hoogte ingaat, zullen niet langer toegelaten worden. Ook bochten op 200 meter van de finish worden niet meer aanvaard.” In plaats van een rit in lijn krijgt Katowice in 2021 een tijdrit in het etappeschema.