UCI brengt veiligheidsgids naar buiten

De UCI heeft een veiligheidsgids gepubliceerd om het wielrennen veiliger te maken. In het document, dat gericht is aan de organisatoren, de ploegen en de renners staat de veiligheid van de renners centraal. In de gids staan maatregelen opgenomen die begin februari door het Professional Cycling Council en het managementcomité van de UCI zijn goedgekeurd.

De nieuwe maatregelen zijn voortgekomen uit een werkgroep die is opgezet door de UCI. Die werkgroep bestond ook uit vertegenwoordigers van de AIOCC (organisatoren), de AIGCP (ploegen) en de CPA (renners), die in 2020 meerdere keren bijeen zijn gekomen om nieuwe maatregelen te bespreken. “Daarbij ligt de absolute focus op de veiligheid voor de renners en de plicht van onze sport om een voorbeeld te stellen aan het publiek, vooral de jonge wielrenners, en communities”, aldus de internationale wielerunie.

‘Iedereen zal soms zijn gewoontes moeten aanpassen’

Bepaalde reglementen gaan per direct in, terwijl andere regels vanaf 1 april gelden. Onder meer het dalen op de bovenbuis en de ‘tijdrithouding’ in wegwedstrijden is vanaf april niet meer toegestaan. “Dit plan, dat collectief en unaniem is goedgekeurd, kan alleen effectief zijn met de medewerking van alle betrokkenen. In de eerste plaats bij de organisatoren, maar ook bij de ploegen, de renners, de UCI en andere aanwezigen. Iedereen zal soms zijn gewoontes moeten aanpassen”, geeft de UCI aan.

De wielerunie gaat onder meer op zoek naar ‘Safety Managers’ die zich focussen op de veiligheid in en het toezicht daarop in koersen op de UCI-kalender. Ook wil de UCI investeren in studies om de keuze van hekken in de finales te verbeteren. Het plan is dan om vanaf 2022 nieuwe regels vast te stellen over dat kritieke onderwerp. Vanaf april wordt door de UCI ook een test uitgevoerd met grote wedstrijden om hun eigen parcoursen te evalueren op het gebied van veiligheid.