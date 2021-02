UCI scherpt maatregelen aan: dalen op bovenbuis kan schorsing opleveren

De internationale wielerunie UCI heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de veiligheid van renners te verbeteren. Zo zullen er veiligheidsmanagers worden aangesteld, maar de UCI zal ook strenger optreden als renners zich gevaarlijk gedragen in een peloton.

Een aantal maatregelen is al vanaf aankomende maandag van kracht, andere veiligheidsmaatregelen worden vanaf 1 april of nog later dit jaar ingevoerd. Op de website van de UCI zijn alle maatregelen terug te vinden. Een belangrijke stap is dat wedstrijdorganisaties zo snel mogelijk een veiligheidsmanager moeten aanstellen en opleiden.

De wielerbond zal de lijnen uitzetten en zet een certificeringssysteem op, zodat het voor organisatoren makkelijker is om een dergelijke veiligheidsmanager op te leiden. Verder zal de UCI dranghekken langs de kant van de weg beter controleren en de aanduiding van obstakels op en langs het parcours verbeteren.

Met het oog op toekomstige massasprints zullen er nieuwe speciale voorwaarden komen voor hekken die in de finale van een wedstrijd worden geplaatst. De UCI geeft duidelijk aan dat er voortaan geen ruimte meer tussen dranghekken mag zitten. De wielerunie kijkt echter niet alleen naar ‘externe obstakels’ tijdens een wielerkoers.

‘Super tuck’

De UCI zal vanaf nu ook strenger kijken naar gevaarlijke gedragingen in een peloton. Denk aan het weggooien van bidons en afval op de weg en het innemen van gevaarlijke posities op de fiets. Een renner die tijdens een wedstrijd daalt op zijn bovenbuis (de zogeheten super tuck) zal allereerst een waarschuwing krijgen, maar kan in de toekomst (vanaf 1 april) zelfs worden geschorst.

Ook motorrijders, autobestuurders en piloten van tv-helikopters (die deel uitmaken van de karavaan) ontsnappen niet aan strengere regelgeving. Alle renners zullen de komende weken, voorafgaand aan elke wedstrijd, op de hoogte worden gebracht van de nieuwe regels. Ook zal er een campagne worden ingevoerd om alle betrokkenen over de maatregelen te informeren.