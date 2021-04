UCI steunt Nacer Bouhanni in racisme-zaak

De UCI heeft zich in een persbericht achter Nacer Bouhanni geschaard, die de afgelopen dagen werd geconfronteerd met racistische berichten na zijn veelbesproken sprint in Cholet-Pays de la Loire. “Niets rechtvaardigt de beledigingen die hij heeft ontvangen”, zo klinkt het.

Bouhanni besloot eerder op sociale media uit te halen naar racistische berichten die hij kreeg naar aanleiding van het sprintincident van vorige week. Arkéa-Samsic, de ploeg van Bouhanni, zegt in een statement de racistische beledigingen aan het adres van hun kopman te betreuren. Zij spreken hun steun uit aan de sprinter.

Ook Jake Stewart, die het vorige week nog aan de stok had met Bouhanni in de sprint van Cholet-Pays de la Loire, besloot zich op social media achter de Franse sprinter te scharen. “We zijn het eens of oneens over bepaalde dingen, maar waarover we geen vragen hoeven te stellen is racisme. Daar is in deze wereld geen plek voor.”

Statement

Nu heeft ook de internationale wielerunie zich uitgesproken tegen racisme. “De UCI wil graag nog eens duidelijk maken dat het meedoet in de strijd tegen racisme. Onze federatie heeft inclusiviteit en respect voor andere mensen hoog in het vaandel staan en probeert dit, via verschillende programma’s, onder de aandacht te brengen.”

Er loopt overigens nog steeds een UCI-onderzoek naar de veelbesproken Bouhanni vanwege zijn actie in de sprint van Cholet-Pays de la Loire tegen Stewart. De disciplinaire commissie onderzoekt welke straf passend is. De renner van Arkéa-Samsic bood zijn excuses aan, maar gaf aan dat er geen opzet in het spel was.