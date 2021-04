Bouhanni doet aangifte na ontvangen racistische berichten

Nacer Bouhanni heeft op sociale media uitgehaald naar racistische berichten die hij kreeg naar aanleiding van het sprintincident van vorige week. De kopman van Arkéa-Samsic gaat een aanklacht indienen. “Dit keer zal ik het er niet bij laten”, schrijft Bouhanni op Instagram.

“Hallo grappenmakers die zich afgelopen week vermaakten door mij persoonlijk of op bepaalde wielerwebsites berichten te sturen”, begint hij. “Er werd geschreven dat ik terug moet gaan naar Afrika, dat ik een crimineel ben, dat ik een Noord-Afrikaan ben die opgesloten moet worden. En sommige mensen sturen mij emoji’s van varkens.”

Daarbij laat Bouhanni screenshots zien van de berichten die hij ontving. Het gaat om zowel Engels-, Nederlands- en Spaanstalige berichten over het incident als om berichten die direct naar hem gestuurd zijn. “Je moet weten dat ik ben geboren in Frankrijk en dat ik aangifte ga doen. Ik heb dit al een tijd moeten verdragen en heb mij stil gehouden, maar dit keer zal ik het er niet bij laten”, aldus de sprinter.

Arkéa-Samsic, de ploeg van Bouhanni, zegt in een statement de racistische beledigingen aan het adres van hun kopman te betreuren. Zij spreken hun steun uit aan de sprinter.

Onderzoek

Er loopt sinds vorige week een UCI-onderzoek naar Bouhanni vanwege zijn actie in de sprint van Cholet-Pays de la Loire tegen Jake Stewart. De disciplinaire commissie onderzoekt welke straf passend is. Bouhanni bood zijn excuses aan, maar gaf aan dat er geen opzet in het spel was. Afgelopen weekend werd hij nog tweede in La Roue Tourangelle.

Nacer Bouhanni subit des attaques violentes à caractère raciste depuis plus d’une semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Il a décidé de porter plainte. L’équipe Arkéa-Samsic déplore et dénonce fermement ces actes et apporte son total soutien à @BouhanniNacer #StopAuRacisme — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) April 5, 2021