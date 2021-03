Bouhanni biedt excuses aan: “Ik zat fout, maar het was niet opzettelijk”

Nacer Bouhanni heeft via zijn ploeg Arkéa-Samsic het boetekleed aangetrokken voor zijn gevaarlijke actie in de sprint tijdens Cholet-Pays de la Loire. De Franse sprinter duwde Jake Stewart in volle sprint tegen de hekken. “Ik geef toe dat het mijn fout was om van mijn lijn af te wijken, maar het was zeker niet opzettelijk”, reageert Bouhanni.

“Ik wil tegen Jake Stewart zeggen dat het mij spijt”, begint hij. Daarna beschrijft Bouhanni zijn sprint. “Ik zag Elia Viviani aanzetten en wilde zijn wiel volgen. Het is mijn fout om van lijn te veranderen. Ik zag Jake Stewart op dat moment niet. Toen we met elkaar in contact kwamen, merkte ik dat ik uit balans raakte. Ik heb daar zo goed als mogelijk geprobeerd om niet te vallen. Ik wilde graag de slipstream van Viviani volgen, omdat de wind van de rechterkant kwam. Maar mijn actie was zeker niet opzettelijk.”

Inmiddels heeft de UCI een onderzoek ingesteld naar de actie van Bouhanni. “De UCI vraagt de disciplinaire commissie om een straf op te leggen die past bij de ernst van deze actie”, liet de wielerbond maandagochtend weten.

UPDATE | Nacer Bouhanni raakt derde plek kwijt na gevaarlijke actie in sprinthttps://t.co/mCQZoCLyYZ pic.twitter.com/ee8k23funl — WielerFlits.nl (@WielerFlits) March 28, 2021