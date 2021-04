Jake Stewart steunt Nacer Bouhanni: “Geen plek voor racisme”

Jake Stewart heeft zich op sociale media achter Nacer Bouhanni geschaard. De Britse coureur van Groupama-FDJ had vorige week nog een aanvaring met de Fransman in de sprint van Cholet-Pays de la Loire, maar nu Bouhanni racistische berichten heeft ontvangen, spreekt Stewart zich uit. “In deze wereld is er geen plek voor racisme”, schrijft hij.

“Ondanks het meningsverschil dat we recent hadden, moet duidelijk zijn dat ik nu achter Nacer Bouhanni sta”, aldus de 21-jarige Stewart. “We zijn het eens of oneens over bepaalde dingen, maar waarover we geen vragen hoeven te stellen is racisme. De berichten en het racisme dat afgelopen week gericht was aan Nacer is absoluut betreurenswaardig.”

“In deze wereld is er geen plek voor racisme. Aan alle zogenoemde ‘fans’ van wielrennen die deze berichten geschreven hebben, wil ik zeggen dat ze hier niet welkom zijn”, vertelt hij op Twitter. Maandag maakte Bouhanni bekend dat hij aangifte gaat doen tegen de racistische berichten die hij ontving op social media na zijn gevaarlijke manoeuvre in de sprint in de GP Cholet.

Bouhanni’s ploeg Arkéa-Samsic steunt haar kopman en ook Groupama-FDJ, de oud-werkgever van Bouhanni en huidige ploeg van Jake Stewart, heeft haar steun uitgesproken. “Zijn uitlatingen in L’Equipe zijn belangrijk en moedig. Wij veroordelen de ontoelaatbare en ondraaglijke opmerkingen waarvan hij het doelwit was”, meldt Groupama-FDJ.

[2/2] The comments and racism directed towards Nacer this last week is absolutely deplorable. There is no place for racism in this world. To the so called 'fans' of cycling that have made these comments, you are not welcome here. — Jake (@jakey_stewart) April 6, 2021

La prise de parole de @BouhanniNacer dans L'Equipe du jour est importante et courageuse. Nous lui adressons tout notre soutien. Nous condamnons les propos inadmissibles et intolérables dont il a été la cible. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 6, 2021