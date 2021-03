UCI wil Bouhanni straffen na gevaarlijke duw in sprint

De UCI neemt ferm afstand van het gevaarlijke gedrag van Nacer Bouhanni in de eindsprint van Cholet-Pays de la Loire. De Franse spurter duwde daarbij Jake Stewart in de dranghekken. Dat laat de bond weten in een persbericht.

Bouhanni reed zich zondag negatief in de kijker. De sprinter van Arkéa-Samsic eindigde als derde in de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt vanwege een gevaarlijke manoeuvre in de massasprint. Bouhanni duwde Stewart flink de hekken in, en wonderwel bleef de Brit daarbij overeind.

Een dag later laat de UCI weten dat ze het gedrag van Bouhanni in de sprint verwerpt en dat het incident is overgedragen aan de disciplinaire commissie. “De UCI vraagt de commissie om een straf op te leggen die past bij de ernst van deze actie”, laat de wielerbond weten in een speciaal persbericht.

‘Geen hersencellen’

Op social media reageerde Jake Stewart, rijdend voor Groupama-FDJ, woedend op de actie van Bouhanni. “Yo Nacer, ik wil graag vragen wat je op dat moment dacht. Het is wel duidelijk dat je geen hersencellen hebt”, haalde de Brit uit. “De ironie is dat je na de finish tegen mij zei dat ik geen respect had. Hierbij een leerzame video hoe ‘geen respect’ eruitziet.”

‘Slachtoffer’ Stewart is niet de enige die kritiek had op de actie van Bouhanni. Op social media trokken veel wielervolgers fel van leer. De vergelijking met de crash van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen werd veel getrokken. Uit een poll op WielerFlits bleek dat 95% van de lezers vindt dat Bouhanni moet worden geschorst.

UPDATE | Nacer Bouhanni raakt derde plek kwijt na gevaarlijke actie in sprinthttps://t.co/mCQZoCLyYZ pic.twitter.com/ee8k23funl — WielerFlits.nl (@WielerFlits) March 28, 2021