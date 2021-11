UCI reageert op zaak-Nuyens en Van Aert: “We bekijken de documenten”

De UCI gaat de documenten in de zaak tussen Wout van Aert en Nick Nuyens bekijken. Dat laat de internationale wielerunie in een korte reactie weten aan Het Laatste Nieuws. Volgens Nuyens moet de UCI straffen uitdelen aan Van Aert, zijn manager Jef Van den Bosch en zijn ploeg Jumbo-Visma wegens onrechtmatige contractbreuk.

“We bekijken de documenten die ons zijn bezorgd. Disciplinaire procedures zullen worden gestart op voorwaarde dat de documenten volstaan om overtredingen tegen de UCI-regels vast te stellen”, aldus de UCI in een verklaring aan het dagblad.

Daarbij gaat de internationale wielerunie alle zaken apart behandelen. Het gaat om drie mogelijke straffen; de mogelijke schorsing en boete voor Van Aert, de mogelijke boete voor Jumbo-Visma en de boete voor Van den Bosch.

Kamp-Nuyens: “Dit overstijgt de situatie van Sniper Cycling”

Rudi Desmet, de advocaat van Nuyens, had de UCI-regels bekeken. “De reglementen laten niet toe dat een renner in de loop van zijn contract verandert van ploeg. Zelfs onderhandelen met een ander team is aan regels onderworpen”, gaf hij eerder vandaag aan. “We hebben de UCI erop gewezen dat dit de situatie van Sniper Cycling overstijgt. Als de UCI niet handelt, staat de deur open voor om het even welke ontevreden renner die een valse dringende reden kan inroepen en zijn contract verbreken.”

Tot nu toe had de UCI geen reactie gegeven op (herhaaldelijke) berichten van het kamp-Nuyens over deze zaak. Het kamp-Van Aert laat weten zich geen zorgen te maken over de stevige taal van de voormalig teammanager Veranda’s Willems-Crélan. “Waarom zou de UCI moeten tussenkomen? We zijn steeds heel transparant geweest”, reageerde advocaat Walter Van Steenbrugge.

UCI-reglementen Voor het niet respecteren van de transferperiode kan de UCI Van Aert volgens zijn reglementen een boete van 285 tot maximaal 94.950 euro en een schorsing van één tot vier maanden opleggen. Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert, riskeert volgens het UCI-reglement een boete van 28.490 tot 474.770 euro. Verder zal Jumbo-Visma dan ook een schadevergoeding moeten betalen aan Nuyens en zijn venoot Chris Compagnie, wat gelijk is aan het loon dat Van Aert bij Veranda’s Willems-Crelan zou hebben gekregen tussen 17 september 2018 en 31 december 2019. Manager Jef Van den Bosch hangt mogelijk een zware sanctie boven het hoofd. Volgens de wielerunie moet een manager zich immers onthouden van betrokkenheid bij het aanzetten tot contractbreuk.