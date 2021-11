Kamp-Van Aert maakt zich geen zorgen: “Alles is gemeld volgens de reglementen”

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Wout van Aert, is niet onder de indruk van de stevige taal vanuit het kamp van Nick Nuyens. Door nieuwe stappen van Nuyens en zijn advocaat Rudi Desmet, riskeert Van Aert wellicht een schorsing van enkele maanden. Van Steenbrugge: “Waarom zou de UCI moeten tussenkomen? We zijn steeds heel transparant geweest.”

Nuyens werd begin juni door het Arbeidshof in Antwerpen in het gelijk gesteld in de zaak tegen Wout van Aert. Het Arbeidshof oordeelde dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden onterecht is en dat Van Aert zijn vroegere werkgever een schadevergoeding moet betalen. In afwachting van de cassatieprocedure doet het kamp-Nuyens ook een beroep op de internationale wielerunie UCI.

Die zou volgens haar eigen reglementen namelijk boetes (tot misschien wel 2,5 miljoen euro) en schorsingen (één tot vier maanden) moeten opleggen aan Van Aert, zijn manager Jef Van den Bosch en Jumbo-Visma. In het kamp-Van Aert maken ze zich echter geen grote zorgen, zo laat advocaat Van Steenbrugge weten aan Sporza. “We zijn inhoudelijk niet onder de indruk van wat er gezegd of geschreven is. Waarom zou de UCI moeten tussenkomen? We zijn steeds heel transparant geweest.”

‘Kwade intenties ‘

“Alles is gemeld volgens de reglementen, zo is de reden van de contractbreuk uitgelegd. Alles verliep zonder slag of stoot.” Volgens Van Steenbrugge heeft Nuyens vooral kwade intenties. “Voor ons is het heel duidelijk wat de intenties zijn en waren, namelijk Wout van Aert zoveel mogelijk sportieve en financiële schade toebrengen. Bovendien beroept Nuyens zich op een contractbreuk in het nadeel van zijn ploeg. Maar daar is het laatste nog niet over gezegd.”

“Hij praat een beetje voor zijn beurt, want er is nog een cassatieprocedure gaande”, vervolgt de raadsman. “Er lagen feitelijkheden aan de grond van de stopzetting van de overeenkomst. Kwalijke intenties. Stel je voor dat jouw directeur aan een collega vraagt om valse zaken op papier te zetten. Hoe kan je dan nog in die organisatie werken? Zeker in het wielermilieu is zoiets nog delicater, want je moet een sportief directeur voor 100% kunnen vertrouwen.”

“Dat Nuyens nu nog bijkomende schade wil toebrengen aan Van Aert via de UCI is niet één maar drie bruggen te ver. De renner is in volle voorbereiding op het veldritseizoen. Al zal hij zich niet uit zijn evenwicht laten brengen. Daar is Wout te intelligent en rustig voor.” Officiële reactie vanuit het kamp-Van Aert Wout Van Aert nam kennis van de berichten omtrent de vraag van de heer Nick Nuyens aan de UCI om hem sancties op te leggen wegens beweerde contractbreuk. Hij wenst als volgt te reageren: De repercussies van de contractbreuk waarop de heer Nick Nuyens zich steunt, staan niet vast. De cassatieprocedure is immers nog niet afgerond en dient afgewacht alvorens juridische conclusies kunnen getrokken worden. De communicatie met de UCI naar aanleiding van de stopzetting van het contract is steeds geheel correct en conform de regelgeving van de UCI verlopen. Ikzelf heb als raadsman de UCI steeds volledig en geheel transparant ingelicht van de gebeurtenissen die Wout Van Aert noodzaakten om een einde te stellen aan de samenwerking met de heer Nick Nuyens. Van enige grondslag tot sanctie kan geen sprake zijn. Het feit dat de heer Nick Nuyens zich tot doel stelt Wout Van Aert aan te klagen bij de UCI, toont zijn werkelijke bedoeling aan: Wout Van Aert zoveel mogelijk schade toebrengen, niet enkel financieel maar ook sportief, door op schorsingen van de renner aan te dringen. Deze kwalijke intenties herhalen zich, want waren precies destijds de reden waarom Wout Van Aert zich verplicht zag de samenwerking met de heer Nick Nuyens stop te zetten. Gezien Wout Van Aert zich in volle voorbereiding van het veldritseizoen bevindt, zal hij zich onthouden van verdere commentaar. Dit weten we over de zaak Nick Nuyens vs. Wout van Aert

