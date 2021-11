Dreigt er een schorsing voor Van Aert? Kamp-Nuyens richt zich tot UCI

De zaak tussen Wout van Aert en Nick Nuyens krijgt mogelijk nog een nieuw staartje. In juni bepaalde het Arbeidshof dat Van Aert een verbrekingsvergoeding van 662.403,31 euro moest betalen aan Sniper Cycling voor het verbreken van zijn contract in 2018, maar Nuyens en zijn advocaat Rudi Desmet gaan nog een stap verder en dringen er bij de UCI op aan dat deze disciplinaire maatregelen neemt tegen Van Aert en zijn ploeg Jumbo-Visma.

De uitspraak

We gaan even terug in de tijd: Nuyens werd begin juni door het Arbeidshof in Antwerpen in het gelijk gesteld in de zaak tegen Wout van Aert. Het Arbeidshof oordeelde dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden onterecht is en dat Van Aert zijn vroegere werkgever een schadevergoeding moet betalen. Die som is vastgesteld op 662.000 euro, waar de verdediging van Nuyens bij het hoger beroep 1,2 miljoen euro eiste. Van Aert, sinds 2019 actief voor Jumbo-Visma, moet ook de gerechtskosten betalen.

Van Aert besloot in cassatie te gaan tegen zijn straf, net als Nuyens, die van mening is dat de vergoeding van meer dan 600.000 euro te laag is. Maar intussen doet het kamp-Nuyens ook een beroep op de internationale wielerunie UCI. Die zou volgens haar eigen reglementen namelijk boetes (tot misschien wel 2,5 miljoen euro) en schorsingen (één tot vier maanden) moeten opleggen aan Van Aert, zijn manager Jef Van den Bosch en Jumbo-Visma, zo meldt Het Laatste Nieuws vandaag.

Geen reactie

Rudi Desmet, de advocaat van Nuyens, heeft de UCI intussen al drie keer gewezen op disciplinaire sancties die de federatie volgens haar eigen reglementen zou moeten treffen, na de conclusie van het Arbeidshof dat de transfer van Van Aert naar Jumbo-Visma niet volgens het boekje is gegaan. “De UCI-reglementen laten niet toe dat een renner in de loop van zijn contract verandert van ploeg. Zelfs onderhandelen met een ander team is aan regels onderworpen.”

“Anders kan iedereen zomaar zijn contract verbreken op basis van een opgeblazen verwijt en vervolgens zeggen: ‘ik ben vrij, ik ga ergens anders naartoe’.” De UCI liet in een eerder stadium weten dat, om sancties uit te delen, ze eerst een uitspraak van de Belgische rechtbank zou afwachten. Nu er een uitspraak op tafel ligt, is Desmet van mening dat de wielerunie moet overgaan tot actie. Het blijft echter angstvallig stil vanuit Aigle, waar het hoofdkantoor van de UCI is gevestigd.

Desmet: “Tot nu, drie maanden na onze eerste brief op 13 augustus, hebben wij geen formele reactie gekregen van de UCI. Ik had enkel een telefonisch gesprek met de juridische dienst. Ik merkte dat de UCI aarzelde om iets te ondernemen. Ik heb de federatie op 20 oktober per brief nog aanvullende informatie bezorgd, maar ook hierop reageert de UCI niet. Als de UCI niets doet, is dat een schandaal.”

Belangen

Desmet is echter wel bang dat de wielerunie niets gaat ondernemen tegen Van Aert en Jumbo-Visma. “En waarom? Dan houden ze de beste renner van het moment de hand boven het hoofd. En houden ze de manager van Jumbo-Visma (Richard Plugge, red.) de hand boven het hoofd. Hij leidt een van de machtigste ploegen van het moment. Gaat de UCI haar eigen reglementen niet toepassen omdat een renner en een ploeg te belangrijk zijn?”

Volgens Desmet is het van belang dat de UCI in actie schiet en met aanvullende sancties komt. “We hebben de UCI erop gewezen dat dit de situatie van Sniper Cycling overstijgt. Als de UCI niet handelt, staat de deur open voor om het even welke ontevreden renner die een valse dringende reden kan inroepen en zijn contract verbreken. En laat de arbeidsrechtbank het dan maar uitmaken, ondertussen verdient de renner mooi geld bij een andere ploeg. Het gaat om gerechtigheid.”

De UCI was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Wout van Aert, Jumbo-Visma en Jef Van den Bosch verkozen om niet te reageren.

UCI-reglementen Voor het niet respecteren van de transferperiode kan de UCI Van Aert volgens zijn reglementen een boete van 285 tot maximaal 94.950 euro en een schorsing van één tot vier maanden opleggen. Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert, riskeert volgens het UCI-reglement een boete van 28.490 tot 474.770 euro. Verder zal Jumbo-Visma dan ook een schadevergoeding moeten betalen aan Nuyens en zijn venoot Chris Compagnie, wat gelijk is aan het loon dat Van Aert bij Veranda’s Willems-Crelan zou hebben gekregen tussen 17 september 2018 en 31 december 2019. Manager Jef Van den Bosch hangt mogelijk een zware sanctie boven het hoofd. Volgens de wielerunie moet een manager zich immers onthouden van betrokkenheid bij het aanzetten tot contractbreuk.