‘Lotto Soudal trekt ploegloze Reinardt Janse van Rensburg en Carlos Barbero aan’

Lotto Soudal trekt in zijn jacht op UCI-punten de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg en de Spanjaard Carlos Barbero aan. Beide sprinters fietsen per 1 mei voor het Belgische WorldTeam, weet Het Nieuwsblad. Janse van Rensburg en Barbero zaten sinds het vertrek van Qhubeka NextHash zonder ploeg.

Als het gaat om de degradatiestrijd in de WorldTour, zit Lotto Soudal in slechte papieren. De ploeg bungelt onderaan in de UCI Team Ranking 2020-2022 en dreigt daardoor een WorldTour-licentie voor de volgende seizoenen mis te lopen. Het is dus zaak om de komende tijd voldoende punten te halen voor de UCI-ranking om een toekomst op het hoogste niveau zeker te stellen.

Janse van Rensburg en Barbero moeten het team aan extra punten helpen om in de WorldTour te blijven. Beide renners kwamen in het voorbije seizoen uit voor Qhubeka Nexthash, maar die ploeg verloor zijn hoofdsponsor. Omdat een nieuwe geldschieter niet werd gevonden, besloot het Zuid-Afrikaanse team zijn licentie op te geven. Sindsdien zat het duo zonder profteam.

Janse van Rensburg (33) werd in 2013 prof bij Argos-Shimano en won sindsdien de Ronde van Zeeland, Binche-Chimay-Binche en de Tour de Langkawi. Ook zette hij ritten in de Herald Sun Tour en de Volta a Portugal achter zijn naam. Dit jaar zegevierde hij al in de wegrit van het Zuid-Afrikaans kampioenschap. Barbero (30) trad in 2015 toe tot het profpeloton en won o.a. de Circuito de Getxo en de Volta ao Alentejo.