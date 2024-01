UAE-talent Isaac Del Toro verrast peloton met late aanval en slaat dubbelslag in Tour Down Under

Isaac Del Toro heeft zijn profdebuut namens UAE Emirates opgeluisterd met een dubbelslag in de tweede rit van de Tour Down Under. Het Mexicaanse toptalent, vorig jaar winnaar van de Ronde van de Toekomst, wist na een rit van ruim 141 kilometer een uitgedund peloton te verrassen met een late aanval. Hij bleef onder meer Corbin Strong, Biniam Girmay en Caleb Ewan nipt voor.

Tussen Norwood en Lobethal had de organisatie zijn best gedaan om een interessante etappe met meer dan 2.800 hoogtemeters uit te tekenen. De renners koersten over geaccidenteerde wegen naar een lokaal circuit van 35 kilometer, dat in totaal drie keer moest worden afgelegd. De renners met klimmersbenen keken vooral uit naar de steile klim op Fox Creed Road, een heuse muur van één kilometer aan 10%, die drie keer terugkwam in de rit. De laatste keer lag de top op slechts acht kilometer van het einde.

Jardi van der Lee kleurde de vlucht van de dag. De Nederlander, die vorig jaar nog clubrenner was maar werd opgepikt door EF Education-EasyPost, reed lange tijd samen met Luke Burns (Australische selectie) in de ontsnapping. Zij kregen maximaal zeven minuten voorsprong, maar werden op twintig kilometer van de finish gegrepen door een uitgedund peloton. Twee beklimmingen van Fox Creed Road hadden toen al hun werk gedaan.

Caleb Ewan zat nog wel mee en kon zich in de voorfinale nog een fietswissel permitteren. Zijn aanwezigheid zorgde er wel mede voor dat meerdere puncheurs wilden aanvallen op de laatste beklimming van de dag. Onder anderen Luke Plapp, Jhonatan Narvaez, Quinn Simmons en Bastien Tronchon kozen de aanval, maar hun pogingen haalden niets uit.

Boven sprint naar zesde plaats, Van Poppel achtste

Isaac Del Toro had meer succes. De nog maar 20-jarige Mexicaan van UAE Emirates, afgelopen weekend al derde in het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under, koos op 1,3 kilometer van de finish zijn moment. Met veel power bleef hij voor het aanstormende peloton uit. Corbin Strong en Stephen Williams (allebei van Israel-Premier Tech) werden tweede en derde, voor Biniam Girmay en Caleb Ewan.

Lars Boven was verrassend de beste Nederlander in de uitslag. De nieuwkomer van Alpecin-Deceuninck sprintte naar een zesde plaats, Danny van Poppel – dinsdag nog loods van ritwinnaar Sam Welsford – was achtste.

In het algemeen klassement heeft Del Toro de leiding overgenomen van Sam Welsford. Door de onderweg (en aan de finish) verdeelde bonificatieseconden leidt de Mexicaanse klimmer nu met twee seconden voorsprong op Strong en zeven seconden op Girmay en Williams.

Bekijk hier de slotkilometer van de tweede etappe terug

With 1km to go Isaac del Toro makes a final attack, and takes out the Men’s efex Stage 2 for UAE Team Emirates 🥇@efex_IT | @Santosltd | #TourDownUnder

📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/LwZYq1NCcS

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 17, 2024