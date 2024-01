dinsdag 16 januari 2024 om 16:42

Klimsensatie Isaac Del Toro rijdt dit jaar nog geen grote ronde: “Tenzij hij een grote evolutie doormaakt”

Isaac Del Toro is misschien wel the next big thing in het mannenwielrennen. De 20-jarige Mexicaan – die deze week in de Tour Down Under zijn debuut maakt als prof – geldt als een van de grootste talenten op rondegebied. Zijn ploeg UAE Emirates wil echter niet te hard van stapel lopen met zijn nieuwe goudhaantje.

Dat laat sportief manager José Antonio ‘Matxin’ Fernández weten in gesprek met Sporza. “Normaal gezien ging Del Toro eerst voor Caja Rural rijden, maar we zijn met alle partijen overeengekomen dat hij dit jaar al bij ons zou debuteren. Isaac is een klimmer die goed is tegen de klok. Hij kan op termijn scoren in rittenkoersen. Maar we moeten eerst nog ontdekken hoe goed hij recupereert na lastige etappes.”

Del Toro brak vorig jaar helemaal door in de beloftencategorie. In de eerste maanden van 2023 wist hij al enkele veelbelovende uitslagen te noteren, maar hij maakte pas echt indruk in de Giro della Valle d’Aosta en de Tour de l’Avenir. In de Italiaanse beloftenkoers werd hij derde in het eindklassement en de Tour de l’Avenir wist hij zelfs met verve te winnen. Del Toro werd zo de eerste Mexicaanse winnaar van de Toekomstronde.

Programma

De nieuwe rondesensatie tekende vervolgens voor drie jaar bij UAE Emirates. Een belangrijke vraag is: hoe ziet zijn programma er eigenlijk uit in zijn eerste profjaar? “Een mix van rittenkoersen in de WorldTour en rittenkoersen van een lager niveau”, aldus Matxin. “In de WorldTour-koersen zal hij ervaring opdoen. In de rittenkoersen daaronder start hij met de ambitie om te winnen.”

“Normaal gezien rijdt Del Toro dit jaar nog geen grote ronde, tenzij hij een heel grote evolutie doormaakt. In zijn tweede jaar zal hij zonder druk debuteren in een grote ronde om te leren.”