woensdag 28 februari 2024 om 15:24

Bekijk hier de trailer van de Jumbo-Visma-docu ‘All-in: The Trilogy’ over het succesjaar 2023

Video Visma | Lease a Bike heeft de trailer gelanceerd van de documentaire-serie ‘All-in: The Trilogy’. De Nederlandse wielerploeg is het afgelopen succesjaar, waarin zowel de Giro, de Tour als de Vuelta gewonnen werd, op de voet gevolgd door een team van producent van Southfields. Daaruit is een serie voortgekomen die vanaf 16 maart te zien is via Prime Video.

Het laatste jaar van de Jumbo-Visma-ploeg – met die naam – gaat de geschiedenisboeken in. Primož Roglič won de Giro d’Italia na een razendspannend slot, terwijl Jonas Vingegaard voor het tweede jaar op rij met overmacht de Tour de France won. De grootste verrassing volgde in het najaar, toen meesterknecht Sepp Kuss de Vuelta a España won. Vingegaard en Roglič mochten mee het podium op.

In de documentaire-serie krijgen de kijkers een blik achter de schermen, in de ploeghotels, de volgwagens en bij teambesprekingen. Ook komen alle hoofdrolspelers aan het woord, van de renners tot de ploegleiding, over de trilogie en de weg daar naartoe.

Vanaf zaterdag 16 maart zijn de afleveringen van ‘The Trilogy’ te zien via Amazon Prime Video in België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Slovenië en Zweden.

Bekijk hieronder de trailer van ‘All-in: The Trilogy’