Youri IJnsen • vrijdag 13 oktober 2023 om 07:14

Tour de Tietema-Unibet gaat op buitenlandse tour: “We zijn Nederlands, maar niet oranje”

Interview 19 oktober. Dat is de streefdatum van TDT-Unibet. Op die dag publiceert de UCI een persbericht met daarop alle ploegen die een aanvraag voor een proflicentie hebben gedaan. De Nederlandse continental-formatie van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel is achter de schermen volop bezig om alle formaliteiten, de selectie, de staf en de bankgaranties in orde te maken. “Natuurlijk staan wij in dat persbericht!”, vertrouwt Tietema WielerFlits toe.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

TDT-Unibet sloot het eerste seizoen vorige week woensdag af met een derde plaats voor Davide Bomboi in de BetCity Elfstedenrace. “Op een podium met Jasper Philipsen en Olav Kooij. Dat is ook het niveau waar we naartoe willen”, vindt Tietema, die volgend jaar de fiets inruilt voor de ploegleiderswagen. “Het is niet vanzelfsprekend dat je als continentaal team zo rondrijdt. Ik zei nog tegen ploegleider Rob Harmeling: ‘Het is mooi hoe ons referentiekader gedurende het seizoen constant is veranderd’. We zijn nu al bijna niet meer tevreden als we niet meedoen voor de zege in een wedstrijd zoals de Elfstedenrace. Dat is een goede samenvatting van dit jaar.”

Volgend seizoen hopen de mannen dus een stap hogerop te maken naar het ProTeam-niveau, zeg maar de Eredivisie waarbij de WorldTour dan de Champions League is. TDT-Unibet gaat door met acht van hun huidige twaalf renners en er komen in totaal dertien nieuwe namen bij. Samen met teammanager Julia Soek legt Tietema de puzzel voor het rennersbestand. “Vanaf de zijlijn. Omdat ik best wel ingewijd ben en best veel volg. Daarover hebben we veel gespard. […] We willen naar een bepaald niveau toe en daarvoor missen we renners. We zijn vanuit bepaalde rollen niet verplicht om ons aan specifieke nationaliteiten te houden en hebben vrij de ploeg kunnen vullen.”

Nederlandse inbreng

Mocht de UCI de ProTeam-aanvraag van TDT-Unibet valideren, dan heeft Nederland voor het eerst sinds 2019 (Roompot-Charles) weer een ploeg op het tweede niveau. Eindelijk die verlossende tussenstap voor sterke Continental-renners als Timo de Jong, Max Kroonen, Tim Marsman en Rick Ottema, zou je zeggen. Maar die hoeven daar dus niet direct op te rekenen. “Als je kijkt waar wij naartoe willen, dan gaan we volgend jaar veel wedstrijden rijden die niet zo vlak zijn als die in Nederland. Kijk naar de Tour of Britain. Daar rijden we supergoed. Maar in de laatste twee ritten als het iets heuvelachtiger is, zijn we weggereden, deden we niet mee om de prijzen.”

“Maar dat willen we wél”, gaat Tietema verder. “Dan hebben we andere renners nodig. We hadden dit jaar al een selectie die best wel goed is in Nederlandse wedstrijden. We gaan met acht jongens door en dat betekent dat we al best veel renners hebben die in die koersen al goed rijden. Maar waar we niet goed in zijn, daar moeten we ons versterken en dat dus aanvullen met renners die kwaliteiten hebben die bij ons nu nog ontbreken. Dan kom je ook uit bij andere types, die in ons land niet te vinden zijn. Ja, we zijn Nederlands. Maar wie wij zijn, de manier waarop we onze video’s maken en hoe wij tegen wielrennen aankijken, dan is onze identiteit niet: ‘Wij zijn oranje’.”

Wildcards

Intussen zijn er twee Nederlanders (Owen Geleijn, Jelle Johannink), twee Denen (Niklas Pedersen, Andreas Stokbro), een Belg (Lander Loockx), een Noor (Cedrik Bakke Christophersen), een Tsjech (Adam Toupalik), een Brit (Charlie Page) en een Fransman (Axel Huens) aangetrokken. Daarnaast was er ook interesse in Isaac Del Toro (UAE Emirates), Jack Rootkin-Gray (EF Education-EasyPost) en Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling). Een bont gezelschap nationaliteiten lijkt in de maak. Maar daarmee willen Tietema en co wel de WorldTour in. “Hoe we gereden hebben, kunnen we sportief gezien daar goed voor de dag komen. Het moet zeker nog veel beter en een WorldTour-koers is compleet anders. Maar we hebben heel veel stappen gemaakt om daar naartoe te groeien.”

Om dat te bewerkstelligen, is TDT-Unibet afhankelijk van wildcards. En dus de goodwill van organisatoren. Toeval of niet: met onder meer de ASO (o.a. Tour de France) en Flanders Classics (o.a. de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race) werkten ze op content-gebied al samen. “Ik denk dat zij weten waar wij heel goed in zijn. Volgend jaar kunnen wij dat denk ik gaan matchen met het sportieve van onze ploeg”, legt Tietema uit. “Na Oceanië is Omloop Het Nieuwsblad de eerste WorldTour-koers. Dat past goed bij ons en daar hopen we aan de start te staan. Ik heb er geen invloed op, maar we hopen toch een aantal WorldTour-koersen te rijden.”

