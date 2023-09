maandag 25 september 2023 om 19:44

Bas Tietema stopt als profwielrenner

Bas Tietema zal volgend jaar niet meer te zien zijn in het profpeloton. De 28-jarige Nederlander, medeoprichter en naamgever van TDT-Unibet Cycling Team, hangt zijn koersfiets aan de wilgen. “Ik ga kijken naar een andere rol binnen de ploeg. Ik heb me al aangemeld voor de ploegleiderscursus”, geeft hij aan in een videoboodschap.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

“Bij deze een update” begint Tietema zijn relaas. “Tijdens de Tour de France hebben we bekendgemaakt dat we een stap omhoog willen zetten. Dat willen we oprecht met zoveel mogelijk mensen die nu bij ons rijden of werken binnen de organisatie. Wat is er nu mooier om de droom samen te beleven en elke keer de stap omhoog te blijven zetten? Je moet jezelf alleen wel constant blijven afvragen: kan ik dat niveau aan? Ben ik daar klaar voor?”

“En als ik dan eerlijk naar mezelf kijk, dan heb ik dit jaar natuurlijk best wel geworsteld met mijn niveau. Ik heb een fantastisch mooi jaar gehad, maar ik heb ook wedstrijden gehad waar ik het heel moeilijk had. Ik heb ook veel wedstrijden niet kunnen uitrijden. Ik heb voor mezelf gezien hoe moeilijk het was om beide rollen (renner en medeoprichter/eigenaar, red.) te combineren.”

Andere rol

Tietema heeft dan ook besloten om te stoppen met wielrennen. “Ik heb mezelf afgevraagd: wil ik dit? Kan ik dit blijven doen? Daarop is eigenlijk gewoon het eerlijke antwoord: nee. Daarom zal ik dus ook stoppen. Ik heb enorm veel te danken aan het wielrennen, Tour de Tietema is ontstaan vanuit mijn liefde voor het wielrennen, en ik blijf een enorme wielerliefhebber.”

De Nederlander zal nu in een andere rol zijn steentje bijdragen aan het succes van ‘zijn’ ploeg. “Ik ga kijken naar een andere rol. Ik heb me al aangemeld voor de ploegleiderscursus in Aigle. Het is voor mij een moeilijke keuze, maar ook voor ons als Tour de Tietema-Unibet. Dat je keuzes moet maken die niet altijd even leuk zijn, maar we willen door blijven groeien. Daarvoor worden die keuzes gemaakt.”

Genoten van al die jaren op de fiets. Van Parijs-Roubaix, medailles op NK’s tot meerdaagses. Het was fantastisch! Het is tijd voor het volgende hoofdstuk. De fiets heeft mij zoveel kansen gegeven, waaronder onze @tourdetietema wielerploeg. Daar wil ik vol voor gaan!❤️ https://t.co/Iqozs625bP — Bas Tietema (@BasTietema) September 25, 2023

TDT-Unibet Cycling Team is druk bezig om een representatieve selectie voor 2024 samen te stellen. De Nederlandse ploeg van oprichters Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel hoopt volgend jaar uit te komen op een ProTeam-licentie en dus zijn Tietema en co. bezig met doorselecteren. Zo neemt de formatie na dit seizoen afscheid van Harry Tanfield, Wouter Toussaint en Yentl Vandevelde.

Daar staat dan weer de komst van Owen Geleijn en Jelle Johannink tegenover. Ook de voormalig triatleet Cedric Bakke Christophersen heeft getekend bij TDT-Unibet. Andreas Stokbro lijkt ook te kiezen voor een Nederlands avontuur. Martijn Budding en Hartthijs de Vries hebben nog een doorlopende verbintenis.

TDT-UNIBET 2024

Renners