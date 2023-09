maandag 25 september 2023 om 18:35

Doorselecteren in volle gang bij Tour de Tietema-Unibet: ploeg zwaait meerdere renners uit

TDT-Unibet Cycling is druk bezig om een representatieve selectie voor 2024 samen te stellen. De Nederlandse ploeg van oprichters Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel hoopt volgend jaar uit te komen op een ProTeam-licentie en dus zijn Tietema en co. druk bezig met doorselecteren.

De formatie neemt in dit licht na het seizoen afscheid van Harry Tanfield, Wouter Toussaint en Yentl Vandevelde. Dat die laatste vertrekt bij TDT-Unibet was al bekend, maar nu blijkt er dus ook geen plek meer te zijn voor Tanfield en Toussaint. Het (nakende) vertrek van Tanfield is misschien wel opvallend. De 28-jarige Brit wist zich dit seizoen als aanvaller nog vaak in de kijker te rijden, maar het blijkt niet genoeg voor een contractverlenging.

“We wensen Harry, Wouter en Yentl veel succes in het vervolg van hun carrière en zijn dankbaar voor het feit dat zij ieder op hun eigen manier koersen hebben gekleurd in dit eerste jaar van TDT-Unibet”, geeft sportief directeur Julia Soek aan op X.

De sportieve leiding van TDT-Unibet Cycling Team is momenteel druk bezig met de invulling van de selectie voor komend seizoen. “Bij de samenstelling van de nieuwe ploeg kijken we naar de fysieke kwaliteiten en potentie, maar ook naar de verschillende karakters en specialiteiten die we in onze ploeg willen hebben. Daarin moeten we, met het oog op onze stap naar een hoger niveau, keuzes maken”, aldus Soek.

Meerdere aanwinsten

De ploeg wist richting komend wielerseizoen al de Nederlanders Owen Geleijn en Jelle Johannink aan te trekken. Ook de voormalig triatleet Cedric Bakke Christophersen heeft getekend bij TDT-Unibet. Een landgenoot van Christophersen, Andreas Stokbro, lijkt ook te kiezen voor een Nederlands avontuur. Martijn Budding en Hartthijs de Vries hebben nog een doorlopende verbintenis.

De ploeg onderhandelde ook met onder meer Rory Townsend, Jack Rootkin-Gray en Isaac Del Toro, maar haalde telkens bakzeil.

TDT-UNIBET 2024

Renners