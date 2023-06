Tour 2023: Uno-X presenteert als tweede ploeg haar selectie

Uno-X heeft haar huiswerk afgerond. Het Noorse ProTeam – dat uitsluitend bestaat uit renners uit Noorwegen en Denemarken – maakt dit jaar haar debuut in de Tour de France. Het kreeg van organisator ASO een wildcard. De ploeg heeft Alexander Kristoff, Rasmus Tiller en Tobias Halland Johannessen als speerpunten aangeduid.

Uno-X ziet vooral kansen in de sprints en vanuit vroege vluchten. Voor de sprints heeft de ploeg Kristoff in huis, maar de 35-jarige Noor routinier heeft ook nog een andere rol. “Hij is kopman en wegkapitein ineen”, klonk het op de persconferentie waar de ploeg de selectie onthulde. Kristoff won in zijn carrière vier Touretappes. Zijn laatste ritzege in de Ronde van Frankrijk dateert uit 2020.

Træen als klassementsman

Tobias Halland Johannesen moet het mooie weer maken in de punchetappes, terwijl Torstein Træen een dubbelrol heeft. De ploeg hoopt dat hij iets betekenen in het algemeen klassement, maar kijkt met hem ook naar kansen via ontsnappingen. Rasmus Tiller, onlangs primus in Dwars door het Hageland, is een afmaker en kan ook in een sprint van een uitgedund peloton uit de voeten.

“Jonas Gregaard zal in het Centraal Massief mee proberen te glippen met de ontsnapping”, aldus Uno-X, dat al vroeg wist dat Søren Wærenskjold bij de selectie zou zitten. Vorige week won het 23-jarige talent de tijdrit in de Baloise Belgium Tour, een rittenkoers die hij als nummer twee afsloot. “Hij heeft heel goed opgebouwd naar de Tour. Hij is heel belangrijk voor Kristoff in de sprints.”

X-factor

Jonas Abrahamsen wordt geroemd vanwege zijn positionering: “Hij is een key player voor de sprinttrein.” Anthon Charmig, tot slot, heeft volgens de ploeg de ‘X-factor’. “Hij kan iets speciaals. Vanuit de vlucht, maar ook als klimmer ter ondersteuning van Træen.”

Eerder maakte Jumbo-Visma al haar selectie voor de Tour de France 2023 bekend.

