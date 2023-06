Tour de France 2023: De deelnemers

De Tour de France geldt als de grootste wedstrijd op de wielerkalender. Sterker nog: het is het grootste meerdaagse sportevenement ter wereld. De inzet is eeuwige roem en uiteraard de huldiging in de kenmerkende gele leiderstrui nabij de Arc de Triomphe op de Champs-Elysées. Wie daarvoor in aanmerking komen? WielerFlits zet de deelnemers aan de Ronde van Frankrijk 2023 op een rij.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.