Geen Tour voor Steven Kruijswijk: Nederlander breekt bekken en sleutelbeen

Steven Kruijswijk moet een nieuwe klap zien te verwerken. De Nederlander heeft bij een valpartij in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné namelijk zijn sleutelbeen en bekken gebroken. Kruijswijk mag zo een kruis maken over de komende Tour de France.

De Nederlandse klimmer was maandag al vroeg in de rit betrokken bij een valpartij. Kruijswijk bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen en moest de wedstrijd verlaten. Het was aanvankelijk nog onduidelijk wat de precieze schade was bij de 35-jarige klimmer, maar het eindverdict is zwaar: Kruijswijk heeft namelijk zijn sleutelbeen gebroken. Ook kampt hij met een bekkenbreuk.

Kelderman toch naar de Tour

De coureur van Jumbo-Visma staat voor een (nieuwe) lange revalidatie en zal dus niet deelnemen aan de komende Tour de France. Kruijswijk maakte deel uit van de beoogde selectie van de Nederlandse sterrenformatie. Eerste reserve Wilco Kelderman zal hem nu vervangen. Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck zijn de overige Tournamen.

Voor Kruijswijk zijn het niet de eerste zware blessures in zijn carrière. Vorig jaar liep hij bij een valpartij in de Tour al een sleutelbeenbreuk, een ontwrichte schouder en een gebroken schouderblad op. De Nederlander verlengde onlangs nog zijn contract bij Jumbo-Visma tot eind 2025.