Tour 2022: Ook Alpecin-Deceuninck showt nieuwe outfits

Alpecin-Fenix, dat vanaf 1 juli verdergaat onder de naam Alpecin-Deceuninck, heeft in navolging van onder meer EF Education-EasyPost en Trek-Segafredo zijn nieuwe wieleroutfits gepresenteerd. De Belgische formatie van de gebroeders Roodhooft zal in de Tour al van start gaan in een gewijzigd tenue.

De ploeg houdt vast aan de kleur blauw, maar er is toch wel een belangrijke accentwijziging: het donkerblauw is namelijk vervangen door iets lichter blauw. Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Silvan Dillier, Michael Gogl, Alexander Krieger, Edward Planckaert, Kristian Sbaragli en Guillaume Van Keirsbulck waren woensdagavond al in de nieuwe shirts te zien tijdens de ploegenpresentatie van de Tour in hartje Kopenhagen.

Alpecin-Fenix is zeker niet de enige ploeg die kiest voor een aangepast tenue. Ook Trek-Segafredo, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Jumbo-Visma en Lotto Soudal koersen in de komende Tour in – voor sommige teams tijdelijke – speciale truitjes.

foto: Alpecin-Deceuninck foto: Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel tijdens de ploegenpresentatie - foto: Cor Vos