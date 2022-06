Communicatiebedrijf Dstny is in de Tour al zichtbaar op outfits Lotto Soudal

Dstny, een Belgische onderneming gespecialiseerd in communicatietechnologie, zal vanaf de Tour de France en voor de rest van het seizoen al zichtbaar zijn op de outfits van Lotto Soudal. Tot het einde van dit seizoen blijft de naam Lotto Soudal wel onveranderd.

In februari van dit jaar kondigden de Nationale Loterij – de levenslange sponsor en eigenaar van het team – en Dstny hun partnerschap al aan. Vanaf 2023 zal de ploeg als Lotto Dstny door het leven gaan. Dstny is een scale-up die opgericht werd in België en gespecialiseerd is in zakelijke communicatieoplossingen gebaseerd op cloudtechnologie. Het betreft een contract van twee jaar, met een extra optie voor nog eens twee jaar.

“We voelen nu al een oprechte emotionele connectie met het team, maar we investeren natuurlijk ook om brand awareness te creëren in de rest van Europa en wereldwijd”, legt Daan De Wever, CEO van Dstny, uit. “Zoals jullie allemaal weten, is er geen grotere wielerwedstrijd dan de Tour de France. Strategisch is het dus heel logisch om onze naam vanaf de Tour al op de shirts en de helmen te plaatsen.”

De groen-blauwe Dstny-kleur en het logo zullen vanaf nu op de Ekoï-helmen en Vermarc-outfits van het team te zien zijn. “We zijn heel blij om Dstny nu al aan boord te hebben”, zegt Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij. “Op deze manier kunnen we nu al intensiever gaan samenwerken, zodat we volledig klaar zijn voor volgend seizoen. De eerste en meest zichtbare toevoeging die Dstny nu al brengt, is dat onze fans onze renners veel gemakkelijker zullen herkennen. En we kunnen nog veel meer verwachten.”

Let’s take a closer look at our brand new kit, which the team will sport during the #TDF2022 and the rest of the season 🔥 pic.twitter.com/uskFFqhHPY — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 29, 2022