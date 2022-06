Tour 2022: EF Education-EasyPost in speciale truitjes

EF Education-EasyPost verschijnt vrijdag niet in de vertrouwde truitjes aan de start van de Tour de France. Om de terugkeer van de Tour voor vrouwen te vieren, heeft de ploeg speciale truitjes laten maken voor zowel het mannenteam als het vrouwenteam EF Education-TIBCO-SVB.

EF Education-EasyPost werkte bij de totstandkoming van de wielershirts samen met skateboard- en kledingmerk Palace, net als voor de Giro d’Italia 2020 (toen de ploeg in ‘eendenshirts’ aan de start verscheen). Het leverde een roze kit met een groot vrouwensymbool op voor de renners en rensters van zowel het WorldTeam als het Women’s WorldTeam EF Education-TIBCO-SVB. Ook de racefietsen en de helmen van de teams krijgen een frisse nieuwe look, die past bij de nieuwe kit.

“De aanpassing is onze manier om vrouwen in de sport en de Tour de France Femmes te vieren”, legt ploegmanager Jonathan Vaughters uit. “Het is wild, het is gedurfd, en het is een spannende tijd voor de wielerwereld en het had al lang moeten gebeuren. Het is een eer voor ons team om in deze kit te mogen rijden in aanloop naar de Tour de France voor vrouwen. We gaan ervoor strijden om deze kit en zijn feestelijke boodschap op de voorgrond te houden in de wedstrijd in juli.”

De Tour de France staat van 1-24 juli op de kalender. De Tour de France Femmes gaat op 24 juli, de laatste dag van de wedstrijd voor mannen, van start en duurt tot en met 31 juli.

Vive le Tour, and at long last, Vive les Femmes. Our special Tour de France kit, bike, and other partner elements exists to celebrate the women’s Tour de France and elevate the voices, triumphs and struggles in women’s cycling. 📸: @rapha pic.twitter.com/g8gWXCH85v — EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 28, 2022

