Tour 2022: Trek-Segafredo presenteert speciaal tenue

De renners en rensters van Trek-Segafredo zullen de komende maand in een aangepast tenue rondfietsen. De Amerikaanse formatie heeft, als eerbetoon aan de allereerste Tour de France Femmes, besloten om een uniform heren- en damestenue te introduceren.

In de Tour de France en Tour de France Femmes zijn de renners en rensters van Trek-Segafredo te bewonderen in een deels azuurblauw tenue. “Dit prachtige spel van blauwe naar rode tinten is niet alleen supercool, maar ook meer dan symbolisch voor onze ploeg”, stelt Elisa Longo Borghini, een van de kopvrouwen van de damesploeg van Trek-Segafredo. “Het symboliseert een eenheid van twee groepen die dezelfde kleuren en waarden uitdragen en doelen nastreven.”

De outfits zijn ontworpen door kledingsponsor Santini, productontwerper Micah Moran, art director Brian Lindstrom en grafisch ontwerper Kyle Doney. “Omdat het een monumentaal jaar is voor het vrouwenwielrennen met de start van de Tour de France Femmes, wilden we één uniform tenue creëren voor beide teams”, aldus Moran.

foto: Jacob Kennison/Trek Factory Racing foto: Jacob Kennison/Trek Factory Racing

Trek-Segafredo is niet de enige ploeg die kiest voor een aangepast tenue. Ook BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Jumbo-Visma en Lotto Soudal koersen in de komende Tour in speciale truitjes.