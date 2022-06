Tour 2022: BORA-hansgrohe komt met speciaal ‘Tourtenue’

De renners van BORA-hansgrohe zullen in de komende Tour de France in een speciaal tenue rondfietsen. De Duitse formatie heeft besloten om zijn outfit wat aan te passen. Wat meteen opvalt, is dat de kleur wit nu de boventoon voert.

BORA-hansgrohe houdt deels vast aan zijn groene accenten, maar voor het nieuwe Tourshirt kiest de ploeg ook voor de kleur wit. Lennard Kämna, die onlangs zijn contract verlengde met één jaar, had de eer om in het gloednieuwe tenue te poseren.

De ploeg moet zijn definitieve selectie voor de Ronde van Frankrijk nog communiceren, maar normaal gesproken zijn Aleksandr Vlasov en Sam Bennett de kopmannen. Het is overigens nog onduidelijk of Maximilian Schachmann, normaal een belangrijke pion, op tijd fit is voor de Tour. De Duitser kampt namelijk met een coronabesmetting.

foto: BORA-hansgrohe/Chris Auld foto: BORA-hansgrohe/Chris Auld foto: BORA-hansgrohe/Chris Auld