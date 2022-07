Tour 2022: Magnus Cort klopt Nick Schultz in Megève na fotofinish

Magnus Cort van EF Education-EasyPost heeft de tiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. In de rit naar Megève maakte de Deen deel uit van een grote kopgroep, die ging strijden om de overwinning. Hij versloeg in de sprint Nick Schultz. Luis León Sánchez werd derde. Matteo Jorgenson en Dylan van Baarle maakten de top vijf compleet.

Na de tweede rustdag ging de Tour de France verder met de tiende rit tussen Morzine-Les Portes du Soleil en Megève. Via de Dranse-vallei ging de route naar de eerste klim van de dag, de Côte de Chevenoz. Voor de laatste keer deze ronde passeerde de koers het Meer van Genève, om dan in zuidelijke richting naar de Col de Jambaz en de Côte de Châtillon-sur-Cluses te trekken. Via de Arve-vallei liep het parcours naar de Montée de l’altiport de Megève. Na de bergsprint was nog 2,2 kilometer doorfietsen tot de finish óp de start- en landingsbaan van het vliegveld van Megève.

Vier renners gingen niet meer van start. Ben O’Connor van AG2R Citroën kende een eerste week om snel te vergeten en stapte vanwege een heupblessure niet meer op de fiets. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) zagen we ook niet meer terug omdat hij kampte met een infectie en hoge koorts. Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) en George Bennett, ploegmaat van gele trui Tadej Pogačar, lagen ook uit de Tour na positieve coronatests. Om half twee werden de overgebleven renners op gang gebracht.

Mathieu van der Poel toont zich in openingsfase

De neutralisatie duurde iets langer dan gepland vanwege een fietswissel van Dylan Groenwegen en een nieuwe schoen voor Benjamin Thomas, maar daarna kon de strijd losbarsten. De rit ging van start met een afdaling; Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) probeerde als eerste weg te rijden, maar alles kwam weer samen. Ook Philippe Gilbert (Lotto Soudal) en Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies) vielen tevergeefs aan. Maciej Bodnar was de volgende pion van TotalEnergies die wat ondernam. Meerdere ontsnappingspogingen volgden.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) liet zich eveneens van voren zien. Interessant weetje: het was precies zestig jaar geleden dat zijn grootvader Raymond Poulidor zijn eerste Touretappe won. De eerste aanval van de Nederlander werd echter ongedaan gemaakt. Na twintig kilometer kwam de volgende actie van Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) en Alberto Bettiol (EF). Het Frans-Italiaanse koppel begon met een klein gaatje aan de eerste klim, de Côte de Chevenoz. Achter in het peloton kwamen al verschillende renners in de problemen door het hoge tempo.

Cosnefroy en Bettiol werden bijgehaald door een klein peloton avonturiers, maar ook de groep met de klassementsrenners sloot weer aan. Daarna versnelde Anthony Pérez (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) volgde. Het eerste bergpuntje van de dag was echter voor Pierre Latour (TotalEnergies). Na de top viel baan- en wegwielrenner Benjamin Thomas (Cofidis) aan en Chris Froome (Israel-Premier Tech) probeerde over te steken. De Brit kreeg het gat niet dicht en na 29 kilometer was ook Thomas weer ingelopen.

Na vijftig kilometer nog altijd geen serieuze kopgroep

Ook in de tweede afdaling van de dag toonde meesterdaler Mohorič zich, maar weer kwam de Sloveen niet weg. Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) pakte wél een gaatje in de afzink. Na 49 kilometer zag de Fransman Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) en zijn ploegmaats Pierre Rolland en Sebastian Schönberger aansluiten. Ook Brent Van Moer (Lotto Soudal) sprong mee. Het kwam echter allemaal weer bij elkaar en nog altijd had de etappe nog geen kopgroep.

In aanloop naar de tweede klim van de dag, de Col de Jambaz viel Dylan van Baarle (INEOS) aan en Luis León Sánchez (Bahrain-Victorious), Gilbert, eerder op de dag ook al in de aanval geweest, en Rolland schoven mee. Zij zagen daarna in verschillende schijven 21 renners aansluiten. Onder hen was ook Lennard Kämna; de Duitser van BORA-hansgrohe was het best geklasseerd op de 21e positie, op 8:43 minuten van de gele trui. Kämna won bovendien al een keer een etappe naar Megève in het Critérium du Dauphiné van 2020.

Samenstelling kopgroep (25 renners) 15 Christophe Laporte (Jumbo-Visma), 24 Filippo Ganna (INEOS), 27 Dylan van Baarle (INEOS), 44 Lennard Kämna (BORA), 64 Matteo Jorgenson (Movistar), 74 Ion Izagirre (Cofidis), 77 Benjamin Thomas (Cofidis), 85 Luis León Sánchez (Bahrain-Victorious), 88 Fred Wright (Bahrain-Victorious), 107 Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), 116 Andreas Leknessund (DSM), 128 Georg Zimmermann (Intermarché), 137 Simone Velasco (Astana), 143 Alberto Bettiol (EF), 146 Magnus Cort (EF), 155 Hugo Hofstetter (Arkéa), 158 Connor Swift (Arkéa), 163 Philippe Gilbert (Lotto Soudal), 171 Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 176 Quinn Simmons (Trek-Segafredo), 182 Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), 193 Simon Clarke (Israel-Premier Tech), 202 Jack Bauer (BikeExchange), 208 Nick Schultz (BikeExchange) en 217 Pierre Rolland (B&B Hotels)

De omvangrijke kopgroep had op de top van de Col de Jambaz al drieënhalve minuut te pakken op het peloton, waar UAE Emirates controleerde. De ploeg van geletruidrager Pogačar was een van de vier teams die geen renners van voren had, net als AG2R Citroën, Quick-Step Alpha Vinyl en Groupama-FDJ. Op de top van de Jambaz pakte Rolland twee punten, Kämna een. Daarna liep de voorsprong van de vluchters langzaam maar zeker op. Met nog zestig kilometer te gaan bedroeg de voorsprong al ruim vijf minuten.

Koers tijdelijk stilgelegd door demonstratie

Op de derde klim, de Côte de Châtillon-sur-Cluses, nam Rolland het enige punt. Daarmee haalde hij zijn derde bergpunt van de dag binnen. Daarna reed de klimmer van B&B Hotels samen met Wright even door, maar de Frans-Britse alliantie werd weer ingelopen door de andere aanvallers. Daarna demarreerde Bettiol, maar de Italiaan kreeg niemand mee. Toch probeerde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 het alleen en pakte een mooi gat. Op 35 kilometer van de streep werd Bettiol plots tot stilstand gebracht door de wedstrijdorganisatie.

Zeven demonstranten hadden zich aan elkaar vastgeketend en zaten op de route, en de renners werd gevraagd om tijdelijk te stoppen. Na een oponthoud van ongeveer een werd de koers weer hervat. Bettiol kreeg als eerste het vertreksein, 25 seconden later werden de 24 achtervolgers op gang gebracht. Bijna zevenenhalve minuut later mocht ook het peloton weer van start gaan. Net na de hervatting sprong Hofstetter weg uit de achtervolgende groep om te proberen de Italiaanse koploper te pakken te krijgen. De geblokte Fransman werd echter snel teruggehaald.

Bettiol kwam op 24 kilometer van de finish als eerste voorbij aan de tussensprint, met een voorgift van nog altijd ongeveer 25 seconden. Niet veel later begon de Italiaan aan de laatste beklimming, de Montée de l’altiport de Megève. Ondertussen volgde het peloton op meer dan negen minuten, waardoor Kämna virtueel aan de leiding ging van het algemeen klassement. Met dit verschil werd ook duidelijk dat de winnaar van voren moest worden gezocht. Bergop waren Gilbert, Pedersen en Bauer bij de eerste geloste renners. Ook Laporte en Rolland gingen er vroeg af.

Wright en Zimmermann in de tegenaanval

Wright en Zimmermann gingen op zestien kilometer van de finish in de achtervolging. Achter hen versnelde eerst Van Baarle en daarna ook Kämna waardoor de grote achtervolgende groep verder uitdunde. Bettiol hield ondertussen goed stand. Met nog vijftien kilometer te gaan had hij nog een mooie voorsprong van 25 seconden op het koppel Wright-Zimmermann. De andere achtervolgers volgden niet ver daarachter, waardoor Thomas makkelijk de oversteek kon maken naar de Brit en de Duitser.

Bettiol werd op elf kilometer van de finish bijgehaald door Thomas, Wright en Zimmermann. Ook Van Baarle, Jorgenson, Velasco en Cort keerden terug van voren waarmee we een kopgroep van acht kregen. Maar met nog tien kilometer te koersen viel Bettiol nog een keer aan, en de Italiaan kreeg Zimmermann achter zich aan. Drie kilometer verder waren Van Baarle, Jorgenson, Thomas, Wright, Velasco en Cort terug, net als Kämna, Sánchez, Leknessund en Simmons. Ook Schultz sloot weer aan. Bij Bettiol was de tank logischerwijs leeg en de Italiaan moest eraf.

Sánchez viel op zes kilometer van de finish aan en zijn aanval werd verdedigd door zijn ploegmaat Wright. Met nog drie kilometer te gaan had de 38-jarige Spanjaard al een halve minuut te pakken. Het gat werd echter dichtgereden door Jorgenson en Schultz. In de laatste kilometer keerde ook Van Baarle nog terug vooraan. De Nederlander ging meteen door, maar hij kreeg Jorgensen mee. Sánchez en Schultz zaten op het wiel. Op 500 meter van de streep keerden nog andere mannen uit de ontsnapping terug.

Cort zet succesvolle Tour voort met ritwinst

Thomas kwam eroverheen, met Wright in het wiel. Daarna wilde Sánchez er een lange sprint van maken, maar de ervaren Spaanse renner moest het hoofd buigen toen Schultz voorbijkwam. De Australiër leek het even te gaan redden, maar ook Cort was in de slotfase nog van voren komen aansluiten en drukte zijn voorwiel net iets eerder over de finish. Het was voor de Deen een nieuw succes in de Tour, nadat hij al een week lang de bolletjestrui om de schouders had. Cort won in 2015 al een keer een etappe in de Tour; destijds was hij de beste in Carcassonne.

Het peloton met daarin de klassementsrenners kwam 8:54 minuten na etappewinnaar Cort over de finish. Pogačar hield met een kleine voorsprong zijn gele trui. Kämna steeg wel met stip in het algemeen klassement. De Duitser staat nu tweede op elf tellen van de Sloveen. Sánchez drong eveneens de top tien binnen en staat nu op de tiende plek, op 1:50 van het geel.