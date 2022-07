Tour 2022: Pogacar ziet met George Bennett nog een renner wegvallen wegens corona

Slecht nieuws voor UAE Emirates en geletruidrager Tadej Pogačar voor de start van de tiende etappe van de Tour de France: George Bennett heeft een positieve coronatest afgeleverd en moet de ronde verlaten. De Nieuw-Zeelandse klimmer is, na de Noor Vegard Stake Laengen, alweer de tweede renner van UAE Emirates die is besmet met het coronavirus.

Het wegvallen van Bennett is een flinke aderlating voor Pogačar, aangezien de 32-jarige klimmer een zeer belangrijke renner is in de klimtrein van UAE Emirates. Bennett maakte de voorbije dagen nog indruk door kilometerslang op kop te rijden van de groep der favorieten, onder meer in de etappe naar La Super Planche des Belles Filles en de rit naar Châtel.

De Nieuw-Zeelander testte zondag nog negatief op corona, maar maandag leverde hij wel een positieve af. “Helaas heeft onze renner George Bennett positief getest op COVID-19 en zal hij niet verder rijden in deze Tour. Op maandag werd hij getest volgens de interne protocollen van het team en daar kwam een positief resultaat uit. Dit werd vervolgens bevestigd door een PCR-test”, laat UAE Emirates weten in een korte verklaring.

“George vertoonde maandagavond enkele symptomen en onderging vervolgens een coronatest. De test gaf een positief resultaat en daarom zal hij vandaag niet starten”, vult teamarts Adrian Rotunno aan.

