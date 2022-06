Tour 2022: Jumbo-Visma presenteert selectie, Dennis, Gesink en Teunissen ontbreken

Jumbo-Visma heeft zijn achtkoppige selectie voor de komende Tour de France gepresenteerd. Primož Roglič, Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn de voornaamste blikvangers. Opvallend: Rohan Dennis maakt geen deel uit van de definitieve selectie, net als Robert Gesink en Mike Teunissen.

De Nederlandse formatie trekt met hooggespannen verwachtingen naar Denemarken voor de Tourstart in Kopenhagen. Met Roglič en Vingegaard als ‘superduo’ hoopt Jumbo-Visma topfavoriet Tadej Pogačar het vuur aan de schenen te leggen en een gooi te doen naar de Tourzege. Verder trekt de ploeg met een groene missie naar de Tour, aangezien Wout van Aert ambities heeft in de strijd om de puntentrui.

“We hebben uiteenlopende ambities en dus hebben we gekozen voor renners die op verschillende terreinen het best uit de voeten kunnen”, licht sportief manager Merijn Zeeman de selectie toe op de website van Jumbo-Visma. “We moeten onze kopmannen veilig door de eerste hectische week loodsen, maar ook in staat zijn om het de andere Tourfavorieten in de bergen moeilijk te maken.”

“Daarnaast verdient Wout voldoende steun in zijn jacht op ritzeges en de groene trui. Deze selectie is fit en in onze ogen in staat om onze ambities het best na te jagen.” Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck moeten Van Aert, Roglič en Vingegaard bijstaan in de strijd om groen en geel.

Geen Dennis, Gesink en Teunissen

Rohan Dennis, Robert Gesink en Mike Teunissen zijn de meest opvallende namen die ontbreken in de definitieve Tourselectie van Jumbo-Visma. Dennis werd in januari op de ploegenvoorstelling van de formatie in Alicante nog gepresenteerd als een van de zekerheden voor de Tourploeg, maar de Australiër sukkelde de laatste weken met maag- en darmproblemen.

Tot overmaat van ramp besloot Jumbo-Visma zich onlangs – vanwege meerdere coronagevallen – terug te trekken uit de Ronde van Zwitserland, waardoor Dennis zich niet meer kon bewijzen. Ook Teunissen en Gesink, die er vorig jaar nog wel bij waren, moeten het dit jaar doen zonder uitverkiezing.

Tour 2022: Deelnemers