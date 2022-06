Jumbo-Visma hoopt dat Rohan Dennis herstelt richting Tour de France

Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis werd in januari op de ploegenvoorstelling van Jumbo-Visma in Alicante nog gepresenteerd als een van de zekerheden voor de Tour-ploeg. De Australiër sukkelt de laatste weken echter met maag- en darmproblemen, waardoor de Nederlandse ploeg eerst de Ronde van Zwitserland wil afwachten om te zien of Dennis daadwerkelijk verbetert voordat hij zeker is van een Tour-ticket.

In de eerste rit van de Ronde van Zwitserland kwam Dennis op liefst 12’17 binnen van ritwinnaar Stephen Williams. Onder tropische omstandigheden speelden zijn darmproblemen weer op en moest hij in de finale zelfs nog van de fiets om een ‘dixie’ op te zoeken. Twee weken geleden moest hij al eerder de hoogtestage op Sierra Nevada verlaten vanwege de maag- en darmproblemen.

Aanvankelijk zou Dennis het Critérium du Dauphiné rijden, maar zijn programma werd aangepast richting de Ronde van Zwitserland. “Die keuze hadden we al eerder gemaakt omdat het parcours in Zwitserland beter bij Dennis past”, geeft sportief teammanager Merijn Zeeman aan. “We gaan ervan uit dat Rohan in Zwitserland weer helemaal herstelt en hebben vertrouwen dat hij dan zijn niveau richting de Tour haalt.”

Begin juni maakte Jumbo-Visma bekend dat alleen de kopmannen Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Wout van Aert zeker zijn van een Tour-ticket. Daarmee werden Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Rohan Dennis van de lijst met zekerheden afgehaald.

“We hebben dit jaar gezien dat we op een dun koortje balanceren. Qua blessures en corona-besmettingen is het geregeld voor bepaalde wedstrijden voorgekomen dat we niet de selectie konden opstellen die we voor ogen hadden. Daarom is het belangrijk om de selectie breder te hebben, zodat iedereen optimaal is voorbereid wanneer er nog een of meerdere renners zouden wegvallen”, vertelde ploegleider Grischa Niermann aan WielerFlits in het Critérium du Dauphiné.