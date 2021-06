Tour 2021: Qhubeka NextHash presenteert nieuw tenue

Eerder vandaag presenteerde Qhubeka met techbedrijf NextHash een nieuwe sponsor voor de komende jaren en daar hoort een nieuw tenue bij. De Zuid-Afrikaanse formatie houdt vast aan de kleuren wit en zwart, maar toch is het verschil met het eerdere truitje duidelijk zichtbaar.

NextHash houdt zich bezig met blockchain, een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken. De data kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn van cryptogeld, maar ze kunnen ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het doel van NextHash is om ‘de digitale, crypto- en financiële wereld voor iedereen toegankelijk te maken’.

foto: Cor Vos