Sergio Henao (34) zet een punt achter zijn wielercarrière

Sergio Henao heeft besloten om zijn wielercarrière te beëindigen. De 34-jarige Colombiaan hoopte nog een nieuwe ploeg te vinden na het stoppen van Qhubeka NextHash, maar kreeg niet de juiste aanbieding.

Henao laat in gesprek met Antena 2 weten dat er wel wat interesse was. “Er waren wat aanbiedingen, maar er was er niet eentje die me echt kon bekoren. Er kwam ook geen concreet aanbod van een WorldTeam, er was alleen wat contact over en weer. Het kwam echter niet tot iets concreets.” De ervaren klimmer heeft dan ook besloten om het roer om te gooien. “Ik ben nu een nieuw leven aan het opbouwen, samen met mijn gezin.”

“Ik wil nu gaan genieten van iets anders. Ik ben de wielersport erg dankbaar en ik wil alle mensen bedanken voor de steun gedurende mijn carrière.” Henao kwam in 2012 in Europa terecht, nadat hij de interesse wist te wekken van het grote Team Sky. In eigen land stond Henao te boek als een groot talent: zo won hij in 2010 de hoog aangeschreven Vuelta a Colombia, voor bekende namen als Óscar Sevilla, José Rujano, Darwin Atapuma en Alex Cano.

Parijs-Nice

Henao wist al vrij snel indruk te maken in het tenue van Team Sky. In zijn eerste profjaar werd hij onder meer tweede in de Ronde van Burgos, derde in de Ronde van Polen, vijfde in de Ronde van Lombardije en negende in de Giro d’Italia. De Colombiaan bleef vervolgens aan de weg timmeren, al wist hij nooit helemaal de verwachtingen in te lossen. Henao wist desalniettemin een mooie carrière uit te bouwen.

Zijn grootste overwinning boekte hij in 2017: de Colombiaan was dat jaar, na een felle strijd met Alberto Contador, de beste in Parijs-Nice. De explosieve Henao won verder nog een etappe in de Ronde van het Baskenland, een rit in de Ronde van Polen en verder was hij goed voor heel wat ereplaatsen in rittenkoersen van een week en (klim)klassiekers. Na zijn periode bij Team Sky reed hij voor UAE Emirates (2019-2020) en dus Qhubeka NextHash.