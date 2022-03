Walscheid ontwikkelde tijdrijderscapaciteiten op aanraden van Campenaerts

Max Walscheid stond oorspronkelijk te boek als sprinter, maar de Duitser eindigt sinds vorig jaar ook steeds vaker van voren in tijdritten. Het was zijn voormalig ploeggenoot Victor Campenaerts die hem na tests op een trainingskamp aanmoedigde om zich ook toe te leggen op deze discipline. “Hij vroeg me waarom ik nooit echt voor een tijdrit ging”, aldus Walscheid in gesprek met Cyclingnews.

“Ik reed daar behoorlijk goede vermogens”, vertelt de renner van Cofidis over de stage met het inmiddels opgedoekte Qhubeka-NextHash, waar Campenaerts het vuurtje aanwakkerde. “Ik denk dat ik die aansporing van buiten een beetje nodig had om er echt aan te beginnen. Het laatste jaar heb ik me er echt op gefocust wat betreft mijn materiaal, positie en dergelijke.”

Walscheids ontwikkelde tijdrijderscapaciteiten zijn naar eigen zeggen niet ten koste gegaan van zijn sprintkwaliteiten. “Ik denk dat ik zeker nog dezelfde sprint in huis heb als eerder, maar ik heb in het algemeen mijn niveau als renner verhoogd. In de gym haal ik nog steeds dezelfde waarden als voorheen. Sterker nog, afgelopen winter heb ik een nieuw record met squatten neergezet, dus ik denk niet dat ik mijn snelle spiervezels ben kwijtgeraakt.”

Tijdritkampioenschappen

Dat hij nog altijd explosief is, helpt hem ook in bepaalde ritten tegen de klok. “Ik heb een hogere anaerobe drempel gekregen, wat me in staat stelt om een goede tijdrit te rijden. Maar natuurlijk, als er bochten in het parcours zitten en het een beetje explosief is, dan komen mijn sprintkwaliteiten ook van pas.”

Nu is het zaak om verder te werken aan zijn tijdrit, vertelt de 28-jarige Walscheid. “Uiteraard wil er aan blijven werken en dit jaar goede tijdritten rijden. Ik kijk al uit naar het nationale kampioenschap, het Europees kampioenschap en het Wereldkampioenschap.”