Nieuwe partner en naamsverandering voor Qhubeka ASSOS

Qhubeka ASSOS ondergaat met onmiddellijke ingang een naamsverandering. De Zuid-Afrikaanse formatie heeft met NextHash namelijk een nieuwe partner gevonden voor de komende vijf jaar. NextHash is een bedrijf dat zich bezighoudt met de technologie van blockchain.

NextHash houdt zich dus bezig met blockchain, een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken. De data kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn van cryptogeld, maar ze kunnen ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het doel van NextHash is om ‘de digitale, crypto- en financiële wereld voor iedereen toegankelijk te maken’.

NextHash komt, ASSOS gaat

“Ik ben ontzettend blij met het verwelkomen van NextHash, onze officiële crypto- en blockchain-partner”, laat teambaas Doug Ryder weten in een persbericht. “De sportwereld is zich aan het ontwikkelen richting een digitaal universum. Met deze langetermijndeal kunnen we ons blijven ontwikkelen en is het mogelijk om onze fans nog meer nieuws en interactieve content aan te bieden.”

Kledingsponsor ASSOS verdwijnt na enkele maanden als co-sponsor alweer van het toneel. Het Zwitserse bedrijf was voor de doorstart al sponsor van de ploeg en was eind vorig jaar een van de drijvende krachten achter de doorstart die NTT Pro Cycling moest maken.