‘Doug Ryder werkt achter de schermen aan ProTeam’

Doug Ryder, voormalig algemeen directeur van Dimension Data en NextHash, zou bezig zijn met een nieuwe upgrade voor zijn ploeg. Dat meldt VeloNews. Qhubeka rijdt momenteel rond als Continentale ploeg, maar Ryder zou daar met een nieuwe geldschieter weer een ProTeam van willen maken.

In 2021 verloor Qhubeka NextHash zijn WorldTour-licentie, nadat de ploeg met een gebrek aan financiële steun kampte. De Zuid-Afrikaan was niet in staat om een nieuwe hoofdsponsor te vinden, waardoor de ploeg een Continentaal team werd en alle grote namen vertrokken. Onder meer Giacomolo Nizzolo, Domenico Pozzovivo en Victor Campenaerts verlieten de ploeg.

Ryder bleef echter niet bij de pakken zitten. In 2022 reed zijn ploeg nog steeds rond in het peloton, als Team Qhubeka. Een nieuwe stap hogerop, van een Continentale ploeg naar een ProTeam, lijkt de nieuwe stap te zijn. VeloNews spreekt nu over een mogelijke geldschieter, Ryder zelf ontkent dat. “Ik heb geen commentaar, ik heb meer tijd nodig”, voegde hij daaraan toe.