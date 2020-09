Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Mont Aigoual woensdag 2 september 2020 om 19:00

Jumbo-Visma en Primož Roglič heersten dinsdag op weg naar Orcières-Merlette. Een eerste prikje zagen we van de Sloveen, al resulteerde dat niet in echte tijdwinst. Krijgen we in Mont Aigoual voor het eerst grotere verschillen? Het parcours leent zich ertoe: na een vlakke aanloop mogen de klassementsmannen zich opmaken voor meer dan dertig kilometer klauteren… WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De zesde rit stuurt de renners door het middengebergte van het Centraal Massief en vertrekt vanuit het pittoreske Le Teil. De startplaats staat ook wel bekend als de toegangspoort tot de Ardèche. Van daaruit zetten de renners in zuidwestelijke richting.

Na 191 kilometer ligt de finish op de Mont Aigoual, een debutant in de Tour. Voor literaire wielerliefhebbers is deze berg onlosmakelijk verbonden met de klassieker ‘De Renner’. In het door Tim Krabbé geschreven wielerboek beschrijft hij zijn ervaringen in de Ronde van de Mont Aigoual. Recent bracht oud-renner Laurens ten Dam nog een eerbetton in de Youtube-docu ‘Zijn tweeëntwintig was nog schoon’.

Tijdens de openingsfase door de Ardèche krijgen de renners licht glooiende wegen voor de kiezen. De enige tussensprint van de dag ligt na 125 kilometer. Erg bergachtig is het in deze fase van de wedstrijd nog niet.

Dat beeld verandert wanneer het peloton na 155 kilometer door het dorpje Le Vigan trekt. Op het menu staat een zware finale door de Cevennen, waarin de renners meer dan dertig kilometer moeten klimmen. Zij krijgen een schoolvoorbeeld van een drietrapsraket voorgeschoteld.

De eerste van de drie beklimmingen is de Col de Mourèzes. De klim is zes kilometer lang aan 4,8% gemiddeld. Na een plateau van een aantal kilometer bereiken de renners de zwaarste klim van de dag. Vanuit Mandagout loopt de weg opnieuw omhoog. De Col de la Lusette is 11,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%. De klim voert de renners over smalle en lastige wegen. Stijgingspercentages met dubbele cijfers zijn in deze fase van de wedstrijd geen uitzondering. Op de top van deze klim liggen acht, vijf en twee bonificatieseconden te wachten. Vanaf de top van de Lusette is het nog 13,5 kilometer tot de finish.

De etappe zal beslist worden op de Mont Aigoual. De col kent de bijnaam ‘de regenberg’, vanwege de overvloedige regens die de flanken van deze groene col teisterden. Het is de eerste keer dat de beklimming in het Tourparcours wordt opgenomen. Dit is te danken aan een tip van een jeugdvriend van parcoursbouwer Thierry Gouvenou. Het 8,3 kilometer lange slotstuk is een echte tempoklim, met een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. Dat maakt het niet de lastigste klim van de dag, al zullen de klimkilometers op dit moment aardig doorwegen.

Start: 12 uur in Le Teil

Finish: tussen 16.45 uur en 17.14 uur in Mont Aigoual

Favorieten

Dilemma van de dag: overleven een aantal enkelingen uit een vroege kopgroep of strijden donderdag de klassementsmannen voor de dagzege? Wij gokken op dat laatste scenario. De Tour is nog geen week ver, dus zullen de kopmannen er alles aan doen om voor eigen succes te gaan. Bovendien is deze rit het moment om de concurrentie te testen.

En dan komen we logischerwijze bij de smaakmakers van de vierde etappe terecht. Met Primož Roglič op kop. De Sloveense topfavoriet bande dinsdag de laatste twijfels over zijn fysieke paraatheid na zijn val in de Dauphiné en pronkte in de slotfase van de rit ook nog eens met zijn uitmuntend eindschot. Als hij, wat we verwachten, de steile Col de la Lusette overleeft, kan hij op de top van de Mont Aigoual de concurrentie uit de wielen sprinten.

Maar ook zijn landgenoot Tadej Pogačar heeft een fameus sprintje in de benen. Misschien is de Col de la Lusette kantje boord voor het UAE-talent, maar als hij zijn tempo kan aanhouden, moet hij in de minder steile laatste vijf kilometer in staat zijn opnieuw aan te sluiten bij de echte berggeiten.

En wanneer we het over de pure klimmers hebben, denken we aan mannen als Miguel Ángel López, Nairo Quintana, Esteban Chaves en Adam Yates. Voorwaarde voor hen is dat ze het verschil maken op de Col de la Lusette en vanaf de top meteen samenwerken met andere overlevers. Vooral López en Quintana bewezen dinsdag heel dicht bij hun topvorm aan te leunen.

Hebben we nog niet genoemd, maar krijgt toch twee sterren: Egan Bernal. Titelverdediger, samen met Primož Roglič de topfavoriet, maar vooralsnog peddelt de Colombiaan relatief anoniem mee, weliswaar zonder tijd toe te geven. Ook hij zou in theorie beter tot zijn recht moeten komen op de Col de la Lusette, maar we wachten nog even af. Zoals eerder gezegd, we zijn amper vijf dagen ver en we hebben nog geen echte bergrit gehad.

En hoe ver staat Tom Dumoulin nu eigenlijk? De Limburger reageerde dinsdag ontgoocheld over zijn prestatie, ook al verloor hij geen tijd. Voor Dumoulin wordt het zaak de steile Col de la Lusette te overleven. Als hij op de top zijn eventuele achterstand kan minimaliseren, achten we hem in staat terug te keren en in de slotfase niet meer te lossen. Dan is alles mogelijk.

Tot slot vallen nog een aantal jongens buiten onze sterren. Maar aan Mikel Landa, Rigoberto Urán, Bauke Mollema, Richie Porte en Romain Bardet om te bewijzen dat we het fout hebben. Thibaut Pinot krijgt van ons dan wel weer twee sterren. De Fransman lijkt weinig last meer te hebben van zijn valpartij op zaterdag.

We gaan er dus vanuit dat de toppers voor de ritzege zullen strijden, maar een vroege vlucht die een vrijgeleide krijgt is ook niet ondenkbaar. Renners die we zomaar kunnen opschrijven: Lennard Kämna, Mikel Nieve, Ilnur Zakarin, Warren Barguil, Dan Martin, Dario Cataldo. En waarom niet de Belgen Tiesj Benoot of Thomas De Gendt. Conditioneel groeien ze allebei naarmate de Tour vordert. Dit zijn ook allemaal renners die al op voldoende achterstand staan om wat wat vrijheid te krijgen van het peloton.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Miguel Ángel López, Tadej Pogacar

** Nairo Quintana, Egan Bernal, Thibaut Pinot

* Adam Yates, Tom Dumoulin, Guillaume Martin, Esteban Chaves

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor de start in Le Teil is zonnig, al kan die zon zich evenwel verschuilen achter een mogelijk wolkendek, aan een temperatuur van 22 ℃. Ook aan de finish boven op Mont Aigoual wordt zonnig weer verwacht, maar de finish op hoogte zullen de temperaturen uiteraard een stuk minder zijn.

De vijfde rit is vanaf 13.05 uur, vanaf de start, rechtstreeks te zien op Eurosport 1. Vanaf 14.20 uur schakelen ook Sporza op Eén en de NOS op NPO1 over op de Tour de France.