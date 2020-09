Tom Dumoulin had moeite op slotklim: “Ik was niet goed” dinsdag 1 september 2020 om 18:07

Voor Jumbo-Visma is de vierde etappe naar Orcières-Merlette perfect verlopen. De Nederlandse formatie zag Primož Roglič naar de ritzege sprinten op 1.825 meter hoogte, terwijl Tom Dumoulin ook in het eerste groepje wist te finishen. “Maar ik was niet goed. Het was echt op hangen en wurgen”, zo vertelt die laatste na de finish.

Dumoulin is niet tevreden over zijn eigen optreden. “Het was echt vechten om net bij dat eerste groepje te zitten. Daar kom ik niet voor. Ik wil beter zijn dan dit. Het is ongelofelijk dat Primož hier wint en het is een fantastische dag voor de ploeg. Maar ik dacht zelf wel even: oei. Ik had er meer van verwacht.”

De Limburger kwam uiteindelijk als elfde over de streep en blijft in het klassement op de zevende plaats staan. Zijn ploeggenoot Roglič is zelfs opgeschoven naar de derde plek. “Ik hoopte voor de Tour, tijdens ons trainingskamp in Tignes, nog dat Primož er doorheen zou komen. Hij toont vandaag wederom zijn klasse. Hij was echt goed.”

Niet alleen de Sloveen maakte indruk in het tenue van Jumbo-Visma. Ook Sepp Kuss en met name Wout van Aert reden een sterke finale. Zo nam de Belg een groot gedeelte van de slotklim voor zijn rekening. “We hebben in de Dauphiné wel gezien hoe goed Wout is”, zo benadrukt Dumoulin.