Tour 2020: Merijn Zeeman (ploegleider Jumbo-Visma) uit koers gezet wegens wangedrag donderdag 17 september 2020 om 19:44

Merijn Zeeman, ploegleider van Jumbo-Visma, is uit de Tour de France gezet. In het juryrapport staat dat Zeeman een UCI-medewerker heeft geïntimideerd en uitgescholden tijdens een fietscontrole na de etappe van woensdag. Naast een boete van 2.000 Zwitserse Frank is hij dus ook niet meer welkom in de koers.

De uitsluiting van Zeeman staat te lezen in het juryrapport na afloop van de 18e etappe naar La Roche-sur-Foron. Het incident gebeurde dus een dag eerder. Dagelijks worden meer dan 40 fietsen gecontroleerd op technologische fraude, waaronder een aantal via röntgenstraling.

Door de straf mist de sportief directeur van Jumbo-Visma de laatste drie etappes van de Tour de France. Zijn kopman Primoz Roglic rijdt al bijna anderhalve week in de gele trui en staat in pole position om zondag het eindklassement in de Tour te winnen.

Flinke straffen Wout van Aert

Na de bergetappe naar La Roche-sur-Foron is ook Wout van Aert flink gestraft. Volgens de wedstrijdjury werd hij door een auto teruggebracht naar een groep. Dat is tegen de regels en dus heeft Van Aert een boete van 200 Zwitserse Frank gekregen. Daarnaast krijgt hij tien strafseconden in het algemeen klassement, vier strafpunten in het puntenklassement en vier strafpunten in het bergklassement.

WielerFlits bundelt dagelijks het medisch bulletin en het juryrapport van de wedstrijdjury.