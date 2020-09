Merijn Zeeman uit Tour gezet: “Ik ben boos geworden omdat fiets Roglic beschadigd raakte” vrijdag 18 september 2020 om 00:01

Merijn Zeeman heeft op zijn eigen social media gereageerd op zijn uitsluiting uit de Tour de France. De sportief directeur van Jumbo-Visma is door de wedstrijdjury uit de Tour gezet, omdat hij zich na de etappe van woensdag zou hebben misdragen tegenover een UCI-medewerker die de fietsen controleerde op technologische fraude. Volgens Zeeman werd hij boos omdat een UCI-medewerker de fiets van Primož Roglič beschadigde.

“Ik ben vandaag uitgesloten van verdere deelname aan de Tour de France”, begint Zeeman zijn verhaal. “Vanmorgen werd ons mede gedeeld dat ik een beboet zou worden en dat ik me niet meer in de ceremonie zone mocht vertonen. Dit is blijkbaar veranderd.”

“Ik heb me gisteren verbaal niet correct gedragen ten opzichte van een UCI-commissaris die een fietscontrole wilde doen bij de fiets van onze leider Primož Roglič. Ik ben boos geworden, omdat de commissaris zelfstandig de bracket van de fiets wilde demonteren. Bij deze demontage is de fiets van Primož beschadigd geraakt. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI-commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet gedaan heb.”

‘Ik ben er kapot van’

De sportief directeur van Jumbo-Visma wist dat hij over de schreef was gegaan. “Ik heb na dit voorval overigens direct excuses aangeboden aan de betrokken UCI-commissaris, die mijn excuses ook heeft geaccepteerd”, geeft hij aan. “Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort.”

Zeeman kan door de straf de laatste drie dagen van de Tour de France niet vanop de eerste rij volgen, terwijl kopman Roglič op pole position staat om de ronde te winnen. De ploegleider moet daarnaast een boete van 2.000 Zwitserse Frank betalen vanwege zijn wangedrag.

Jumbo-Visma benadrukt dat de fietscontrole in orde was. Er werden geen wanordelijkheden aangetroffen tijdens de test op technologische fraude.

Zeeman mag Jumbo-Visma blijven volgen

Op de website laat de Nederlandse WorldTour-ploeg weten dat Zeeman de Tour de France mag blijven volgen met de ploeg. “Merijn mag onderdeel van het Tour de France-team in Frankrijk blijven, maar de resterende drie etappes geen officiële functies meer uitoefenen binnen de geaccrediteerde zones van de wedstrijd”, aldus de ploeg in een statement.